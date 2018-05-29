Новий газопровід в ЄС в обхід України і Росії: експерт назвав важливий нюанс

Азербайджанський газопровід з ЄС, який був сьогодні урочисто відкритий, як мінімум кілька років не буде використовуватися на повну потужність в силу цілого ряду обставин.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив заступник директора НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. Даючи оцінку значущості даної події експерт зазначив, що найближчим часом газопровід буде нічим наповнювати.

"Йдеться про "Південний газовий коридор", який з'єднує азербайджанське родовище з трубопроводом, який йде з Туреччини. Я б не сказав, що відбулися якісь суттєві зміни. Справа в тому, що цей трубопровід поки ще не може бути заповнений на 100%, хоча б тому, що у Азербайджану відсутня така кількість газу, який можна було б транспортувати по цьому трубопроводу", - зазначив експерт, додавши при цьому, що йдеться про проектну потужність обсягу приблизно в 10 млрд. кубометрів.

За словами Рябцева, такі обсяги будуть досягнуті тільки після 2020 року. "Такі обсяги будуть досягнуті тільки після 2020 року, та й то в кращому випадку. Крім того, існує проблема з обмеженою пропускною спроможністю трубопроводів, які йдуть через турецькі протоки в європейському напрямку. Зараз цей маршрут використовується не в повному обсязі і наврядчи буде існувати якась можливість змінити ситуацію доти, поки цей південний маршрут не буде з'єднаний з найбільшими європейськими газовими хабами", - зазначив експерт, підкресливши при цьому, що для цього буде необхідно побудувати додаткові трубопроводи через країни південно-східної Європи.

"Необхідне спорудження додаткових трубопроводів через країни південно-східної Європи. Одним з проектів по розширенню пропускної спроможності цього напрямку був" Південний потік", який планувала Росія. Однак, так як Росії було відмовлено в прокладанні цього трубопроводу по території країн Європейського Союзу, зараз Російська Федерація розглядає можливість будівництва другої гілки турецького потоку з подальшим продовженням його на країни південно-східної Європи", - сказав Рябцев, відзначивши при цьому, що зараз можна розглядати плани, які були озвучені Азербайджаном і Туреччиною, а також балканськими країнами стосовно розвитку напрямку Азербайджан - Туреччина - південно-східна Європа.

"У цьому ключі можна розглядати і ті плани, які були озвучені Азербайджаном і Туреччиною, а також балканськими країнами, які в перспективі також не заперечують проти розвитку цього напрямку Азербайджан - Туреччина - південно-східна Європа. Тут проблема полягає в тому, що хтось має виділити гроші на будівництво цієї ділянки по території європейських країн. на жаль, ані Болгарія, ані Греція, ані Боснія і Герцеговина, ані Хорватія з Чорногорією своїх коштів не мають", - заявив Рябцев, підкресливши при цьому, що більшостей у цих країн просто не потрібні значні обсяги газу.

"У зв'язку з цим вони очікують на пропозиції від яких не зможуть відмовитися, а ці пропозиції можуть надійти тільки від однієї країни - від Росії. Саме "Газпром" може закопати ще кілька десятків мільярдів доларів, інших шалених грошей в цій галузі поки не спостерігається. Саме тому, мені видається набагато більш перспективним для Балканських країн будівництво терміналу з приймання зрідженого природного газу, ніж участь у досить примарних проектах, тим більше, що гарантій, що там буде видобуватися необхідна кількість газа для задоволення всіх потреб зазначених країн протягом тривалого періоду часу ніхто не дасть", - зазначив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Німеччина виділила кредитну лінію в розмірі 1,2 млрд євро під фінансування газопроводу "Південний газовий коридор"

29 травня Президент Азербайджану Ільхам Алієв дав старт роботі "Південного газового коридору" , за яким газ транспортуватиметься до Європи в обхід Росії. Церемонія запуску азербайджанського проекту відбулася на Сангачальському терміналі.