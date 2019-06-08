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Новий біткоїн? Невідома валюта подорожчала на 5500%

1.4тЧитати матеріал російською

Курс невідомої валюти біткоїн-2 зрісна 5500% всього до $ 29 за кілька годин 7 червня.

Про це повідомляє видання РБК. В результаті біткоїн-2 потрапив в топ-25 найбільших криптовалют за версією Coinmarketcap. Капіталізація перевищила $ 505 млн незважаючи на те, що обсяги торгів знаходилися на рівні в $ 200 тисяч.

курс біткоіни

курс біткоіни

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Курс біткоїна підскочив вище $8 тисяч

Таке зростання не міг відбутися природним шляхом, впевнені в Chepicap. Журналісти з'ясували, що 95% монет знаходяться в руках всього кількох людей, вони не були отримані держателями оригінальної криптовалюта які, найімовірніше, навіть не підозрювали про існування біткоїн-2.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування.

  • Біткоїн найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
курс валютбіткойн
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