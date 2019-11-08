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8 листопада • оновлено в 12:35
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/ Ринки та компанії

Нові ціни на газ і ліквідація банків: ЗМІ розкрили, що вимагає МВФ від України

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Україна для підписання нової кредитної програми з МВФ зобов'язана з 1 січня 2020 року підвищити тарифи на газ до ринкових цін. Крім того, одна з ключових вимог – ліквідація банків-банкрутів.

Про це з посиланням на високопоставлене джерело повідомило видання LIGA.net. Всього в МВФ висунули 10 вимог, частина з яких вже виконана.

Бюджет. Головний параметр – дефіцит в 2%. Проект бюджету-2020 року, поданий Кабміном до Ради до другого читання 5 листопада, відповідає цій вимозі.

Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Прийнято Радою (№1031) у другому читанні 31 жовтня. Це проблемний пункт: в лютому 2019 року парламент прийняв схожий закон, але Конституційний суд скасував його.

Зміни в закон про Фонд гарантування вкладів. Вони містять два різних пункту. По-перше, ліквідація банків-банкрутів не може бути припинена навіть за рішенням суду, а самі банки не мають права повертатися на ринок. По-друге, Фонд повинен отримати ширші повноваження з управління неплатоспроможними банками. Ця норма – "запобіжник" на випадок, якщо екс-власники ПриватБанку все ж доб'ються в українських судах скасування націоналізації.

МВФ

МВФ

Новини
Повышение тарифа на транспортировку газа увеличит долги – Семенков

"Прослушка" НАБУ і ДБР. Закон прийнятий і підписаний Зеленським, але до його практичної реалізації є великі питання.

Незалежні наглядових рад держбанків. Україна провалила перший етап реформи корпоративного управління в Ощадбанку та Укрексімбанку: обидві фінустанови за законом, обзавелися незалежними наглядової ради (НС), але вони поки не змогли заповнити їх. Частково винуватець – НБУ, який відмовив в узгодженні НС Ощад майже в повному складі і частково не визнав кандидатів в НС Укрексімбанку.

Анбандлінг Нафтогазу. Створення окремої юрособи-керуючого газонтранспортной системою України і його виведення зі структури НАК Нафтогаз України ( "Оператор ГТС" створений, але поки належить Укртрансгазу).

Ринкові ціни на газ. З січня 2020 роки (стара вимога, відстрочок бути не повинно).

Ринок землі. У Раді повинен з'явитися базовий законопроект. Поки за цей статус борються 11 різних проектів.

Завдання НБУ. Стрес-тести банків (виконано) і підготовка до реалізації розділу функцій Нацкомфінпослуг.

Незалежність АМКУ. До кінця року в Раді з'явиться два "антимонопольних" законопроекту. Один з них – про повноваження АМКУ – повинні прийняти до кінця року, розповідала в інтерв'ю LIGA.net автор документів Роксолана Підласий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Теги
МВФ транш
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Нет не рабы, точно не рабы. Я раньше сомневался а сейчас вижу, не рабы)
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