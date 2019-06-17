Нові тарифи на комуналку в Україні: скільки платитимемо

В Україні напередодні опалювального сезону можуть змінитися тарифи на газ, електроенергію та опалення. Крім того, також із 1 липня можуть переглянути правила на ринку електроенергії.

OBOZREVATEL розібрався, як комунальні тарифи можуть вирости в ціні в Україні.

Газ: залежить від ринку

Вартість блакитного палива в Україні, згідно з останньою постановою Кабміну, визначатиметься як найменша ціна на різних сегментах ринку. Для цього будуть порівнювати, скільки коштує блакитне паливо на Українській енергетичній біржі, у Нафтогазу, середню імпортну вартість і тариф, визначений за старою постановою (8,55 грн/куб).

Тобто максимальна ціна в цьому році, якщо уряд не змінить діючі правила, становитиме 8,55 грн. У Міненерго вважають, що зовнішній ринок у 2019-му залишатиметься з порівняно низькими ціновими показниками.

Тариф на газ pixabay.com/

Отже, різких стрибків тарифів чекати не варто. Правда, як зазначає координатор житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, традиційно восени зростає попит на блакитне паливо. Це пов'язано зі стартом періоду опалення. А чим більше газу витрачають, тим вищий на нього попит. З іншого боку, за стабільної пропозиції попит призводить до зростання цін.

"Як бачимо на світових ринках, поки ціна показує тенденцію до зниження. Є хороші новини для споживачів, що в літній сезон ціна буде падати. Це відобразиться у платіжках", – пояснює Бойко.

Так, у липні, як уже раніше писав OBOZREVATEL, один кубометр може продаватися за ціною приблизно 7,7 грн за куб. Зокрема, такі прогнози озвучують у Кабінеті міністрів, де спеціально звернулися до "Нафтогазу" з вимогою знизити ціни.

Опалення: подорожчання не уникнути

У 2019-му опалення подорожчає десь на 10%, передбачається в консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку. Левова частка в платіжках – тариф на блакитне паливо. І якщо газ залишиться в стабільному ціновому діапазоні, через зростання інших складових тарифу (зарплати, ремонтні роботи, інвестиції в розвиток і т. д) тепло може незначно додати в ціні.

Опалення pixabay.com

Правда, також варто враховувати, що коливання тарифу на газ за останні декілька місяців вплинули на платіжки тільки за безпосередньо блакитне паливо. А ось тарифи на гарячу воду, наприклад, практично не змінювалися. Це пов'язано з тим, що для підвищення ціни комунальним підприємствам необхідно виконати довгу процедуру: опублікувати проект підвищення тарифів, провести громадські слухання, представити свої розрахунки Нацкомісії. І поки все це пройде, газ може знову подорожчати або подешевшати, і тоді розрахунки втратять свою актуальність.

Тому під час визначення цін на тепло і гарячу воду необхідно розуміти, скільки коштуватиме блакитне паливо протягом опалювального сезону. Тоді можна не тільки прорахувати економічно обґрунтований тариф, але й правильно закласти кошти на модернізацію і ремонти.

"Струм": чекають рішення Кабміну

Тариф на електроенергію в Україні вже давно не відповідає економічно аргументованому рівню. За різними оцінками він повинен бути приблизно на 30-40% вищим. Кабінет міністрів із 1 липня, коли запрацює ринок, окремих постачальників зобов'яже продавати "струм" за спеціальними тарифами. Тому різких стрибків не буде.

Однак, з огляду на зростання зарплат, витрати на ремонтні роботи, вартість інвестиційних програм і т. д. поступового подорожчання не уникнути.

Згідно з консенсус-прогнозом МЕРТ, електроенергія повинна вирости в ціні на 18,9% у 2019 році. Проте остаточно нині не відомо, що буде з тарифами і яке рішення ухвалить уряд.

За комуналку доведеться вносити ще й абонплату

В Україні, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, всі, хто не створять ОСББ або не виберуть управителя свого будинку, повинні будуть вносити абонплату на комуналку. Платити щомісячну абонплату зобов’язані тільки ті, хто підписав індивідуальні договори. Зібрані гроші мають витрачатися на підписання документів, обслуговування лічильників, стягнення боргів. Важливо зазначити, що гроші стягуватимуть щомісячно, навіть якщо взагалі не користуватися комунальними послугами. І платити всі будуть по-різному.

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Кабмін розробив проект із максимальним розміром плати. Її прив'язали до мінімальної зарплати. Відповідно, кожного разу, коли в Україні підвищують мінімалку, постачальники комунальних послуг можуть підвищувати абонентську плату.

Формула підрахунку розміру абонентської плати виглядає так:

Мінімальна зарплата × 2,58 × 0,15 × К, де

2,58 – середня кількість осіб у сім'ї;

0,15 – середня частка витрат на комуналку від загального доходу сім'ї;

К – коефіцієнт (для опалення і води – 0,019, для сміття – 0,009).

Причин для різкого стрибка комунальних тарифів в Україні немає. Однак, разом із інфляцією дорожчає і собівартість більшості послуг, зокрема й комунальних.

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