Нові штрафи, подорожчання сигарет і акцизи по-новому: чого чекати від нововведень "Слуги народу"

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №1210 (автор – Данило Гетманцев, "Слуга народу" ), який кардинально змінює систему оподаткування. Серед найважливіших нововведень – підвищення рентних платежів, нові штрафні санкції та підвищення акцизів на сигарети.

OBOZREVATEL вивчив документ і з'ясував, як і що зміниться після можливого ухвалення законопроєкту в другому читанні і в цілому.

Які податки і для кого підвищать

рентний платіж на залізну руду – з 8 до 12% (в ухваленому законопроєкті – до 10%);

податок на другий продаж квартири або машини за рік – з 5 до 18%;

акциз на електронні сигарети – до 24,2 грн за пачку.

Вперше бюджет України прийняли без підвищення податків, заявили в Кабміні. "Вперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту, щоб зменшувати борги, які всі повинні віддавати", – заявив прем'єр Олексій Гончарук під час ухвалення документа. Хоча насправді деякі платежі збільшили, але вже після ухвалення головного фінансового документа країни.

Отже, в першу чергу виросте рентна ставка для тих, хто заробляє на залізній руді. Зараз вона становить 8%, а згідно із законопроєктом №1210 – 10%. Правда, швидше за все, до другого читання ставку збільшать до 12% (а хотіли до 18%). Ця норма викликала найбільше суперечок. Як уже неодноразово писав OBOZREVATEL, представники металургійних підприємств заявляли: якщо податкові відрахування підвищать, конкурувати на світових ринках буде неможливо.

Мовляв, доведеться скорочувати оберти, буде менше валютної виручки, доведеться скорочувати робочі місця. Нардепи від "Слуги народу" дотримувалися іншої думки: заробляєте, значить, доведеться ділитися.

Ще один "удар" – по тютюнових компаніях. Для електронних сигарет передбачили окремий акциз. За пачку звичайних сигарет із січня 2020-го доведеться віддавати 22,7 грн акцизу, а за пачку "сигарет", які застосовують в електронних пристроях для куріння – 24,2 грн. Тобто їх ціни можуть вирости на 1,5 грн більше, ніж ціни на звичайні сигарети.

Уже в 2021-му акциз на пачку (паралельно зростатиме і ціна) збільшиться до 27,2 грн, а на електронні сигарети – до 29,1 грн.

Більше доведеться платити і тим, хто часто продає квартири і машини. За перший продаж, як і зараз, передбачений податок у 5%. А за другий протягом року – 18% (зараз 5%).

Перевіряти і штрафувати будуть по-новому

Перевіряючим органам дадуть більше часу. Тривалість перевірки збільшиться практично в два рази (на 5-15 днів). Крім того, дозволять міняти річний план перевірок раз у квартал. Це означає, що чотири рази на рік можуть робити "сюрпризи" і вносити в список ті підприємства, які раніше не планували відвідувати.

Штрафи зростуть у 4 рази. Правда, деякі санкції при цьому знизять. Так, за прострочення сплати податкових зобов'язань доведеться платити в два рази менше (за прострочення у виплаті до 30 днів штраф буде 5%, а не 10%, а якщо відстрочка складе більше 30 днів – 10%, а не 20%).

Але головне – вводять принцип вини. Якщо вас оштрафували, а ви не згодні – саме вам доведеться доводити, що ви не винні.

У законопроєкті також передбачаються нові зарплати для тих, хто буде перевіряти бізнес. Кабмін затвердить для них особливу схему посадових окладів. "Порядок встановлення, призупинення, зменшення або скасування надбавок, зазначених у пунктах п'ятому – сьомому частини другої цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України", – йдеться в законопроєкті.

"За та проти"

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) знайшла 11 "проблем" у законопроєкті. Серед них – штрафні санкції за податковими накладними, зміни в правилах трансфертного ціноутворення, донарахування ПДВ при експорті.

Крім того, з Податкового кодексу виключили норми про особисту відповідальність податкових інспекторів за необгрунтовані донарахування за податками і зборами.

"Платникам податків вдалося налагодити конструктивний діалог із податковими органами не в останню чергу завдяки цій стримуючим нормі в Податковому кодексі. Закликаємо зберегти в ПКУ принцип особистої відповідальності податкових інспекторів", – заявила представник ЄБА Анна Дерев'янко.

А ось автори законопроєкту впевнені: документ дозволить залучити в бюджет нові засоби. "Ухвалення цього законопроєкту дозволить забезпечити додаткові надходження до державного бюджету за рахунок підвищення прозорості міжнародних транзакцій суб'єктів господарювання і запобігати використанню агресивних схем податкового планування, сприяти впровадженню міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі, удосконалить процедуру адміністрування податків і зборів, а також буде сприяти дотриманню принципу справедливості оподаткування", – йдеться в пояснювальній записці до документу.

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