Нові санкції США можуть зірвати запуск "Північного потоку-2" – "Газпром"
Чергова загроза США розширити санкції щодо "Північного потоку-2" здатна відлякати від проєкту сотні його зарубіжних партнерів. Через подібні ризики запуск енергетичної магістралі в експлуатацію може відтермінуватися ще на кілька місяців.
Про це повідомила гендиректорка "Газпром експорту" Олена Бурмістрова, передає МК. Від участі в проєкті можуть відмовитися понад сотня європейських компаній. Будівництво газопроводу, терміни завершення якого були намічені ще на грудень минулого року, знову ризикує затягнутися на невизначений час.
За словами Бурмістрової, багато що залежить від погодних умов і від технічних характеристик і устаткування судів, що беруть участь у будівництві. Однак, у проєкті є і друга складова – політична, яка часто виявляється важливішою за першу – суто економічною".
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
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