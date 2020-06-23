У Польщі пояснили, чому США можуть назавжди зупинити "Північний потік-2"

Нові санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" можуть назавжди зупинити його будівництво або ж вкрай ускладнити для Кремля це завдання.

При цьому "Газпром" спочатку був готовий, що західні компанії можуть відмовлятися від співпраці з ним. Таку думку висловив в інтерв'ю Polskie Radio експерт Маріуш Маршалковський, сказано в публікації на "ИноТВ".

Він звернув увагу на те, що в грудні з будівництва газопроводу вийшла швейцарська компанія Allseas. І хоча росіяни зараз говорять, що вони в змозі завершити будівництво самостійно, новий проєкт санкцій, які зараз готують США, може поставити і на цьому хрест.

"Мета санкцій в тому, щоб повністю зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", – підкреслив експерт.

Маршалковський пояснив, що вихід Allseas з проекту вказав на ключову обставину – західні компанії, вступаючи в російський проект, від початку були готові до запровадження санкцій.

"Росіяни жодним чином не прореагували нервово на те, що Allseas покинула процес будівництва в грудні. Не було ніяких кроків у відповідь з боку "Газпрому", хоча компанія його кинула з незакінченим газопроводом посеред Балтійського моря", – звернув увагу Маршалковський.

Він вважає, що в договорі між Allseas і компанією Nord Stream 2 AG, яка виступає від імені "Газпрому", був пункт щодо можливих санкцій.

"Ми можемо припускати, що в договорі було зазначено, що в разі введення будь-яких американських санкцій, або реальної загрози їх введення, виконавець має право покинути будівельний майданчик, щоб уникнути цих обмежень", – сказав він.

У таких умовах, на думку Маршалковського, 100 км газопроводу, яких бракує, Росія може і не прокласти, або вона зуміє зробити це з великими труднощами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, санкції США уже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи й відкликати свої кораблі. У Росії вважають можливим завершити роботи за допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

У Німеччині закликають відповісти на такі дії Вашингтона санкціями як щодо авторів американських обмежувальних заходів, так і у вигляді мит на зріджений природний газ із США.

20 червня стало відомо, що "Газпром" переписав своє судно "Академік Черський" на чинний у Росії фонд STIF. Так компанія знайшла спосіб добудувати "Північний потік-2".