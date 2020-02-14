Польща вводить нові правила роботи: як позначаться на українцях

У Польщі вводять нову міграційну політику, щоб захистити робочі місця від іноземців. Зокрема, їм обмежать час безперервної роботи в країні.
Виняток становитимуть ситуації, коли в особи є документи на постійне проживання в Польщі. Тоді ніхто не перешкоджатиме укладанню довгострокових контрактів. OBOZREVATEL з'ясував, як це позначиться на українцях.
На початок 2020 року в Польщі налічується понад 1 млн заробітчан з України. Частина з них зайнята на сезонних роботах і змінюють одне одного протягом року, але майже 30% наших громадян отримали посвідку на проживання та трудяться на постійній основі.
Заступник директора департаменту Міністерства сім'ї, праці і соціальної політики Польщі Мирослав Пшевозьнік вважає, що це ніяк не позначиться на українцях. Навіть більше: в Польщі говорять, що кількість робітників із України цьогоріч не зменшиться, а навіть незначно зросте.
І з цим погоджується президент Всеукраїнської Асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Крім того, зважаючи на слова представника польського відомства, він зробив висновок, що Польща в жодний спосіб не вводить обмеження для українців, а навіть навпаки.
"Основні моменти полягають полягають у тому, що вони хочуть, щоб до них збільшилася трудова міграція саме кваліфікованих фахівців, тому що у них є проблеми з цим", – говорить Воскобойник.
Другий момент, за твердженням експерта: вони хочуть, щоб трудова міграція рівномірно розподілялася по території всієї Польщі, а не концентрувалася в певних містах, наприклад, у Варшаві.
Третій – поляки не будуть запроваджувати збільшення термінів за робочими візами, але намагатимуться просувати можливість для українців отримувати дозвіл на проживання.
zaman.bg
Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року Міністерство праці Польщі підвищило мінімальну зарплату до 2 600 злотих, або 16 500 гривень. У такий спосіб польські мінімальні зарплати за рік зросли на 15,6%.
Заробітчани з України додали приблизно 2,5% до ВВП Польщі, завдяки чому її економіка зросла на 22% з 2014 року.
Протягом 2019 року до Польщі виїхала рекордна кількість української молоді віком до 25 років.
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