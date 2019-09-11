Нові правила для ФОП, штрафи і конфіскація майна: що Рада приготувала українцям

Верховна Рада України всього за кілька днів роботи прийняла цілу низку кардинальних нововведень. Фізосіб-підприємців (ФОП) зобов'яжуть встановлювати обладнання для обліку операцій, вантажні автомобілі почнуть зважувати автоматично, а депутатів – прослуховувати без дозволу.

OBOZREVATEL зібрав головні нововведення, ухвалені депутатами за останні кілька днів.

Декриміналізація фіктивного підприємництва

Головні нововведення:

фіктивне підприємництво (коли створюють підприємства для прикриття іншої діяльності) більше не вважається кримінальним злочином;

з кримінально-процесуального кодексу прибрали норму, згідно з якою правоохоронці займалися розслідуванням фіктивного підприємництва.

Автор законопроекту – Данило Гетманцев. Його аргумент – щоб тиснути на підприємців, правоохоронці найчастіше використовували ті статті закону, які зараз прибрали з Кодексу. Як і раніше, займатися фіктивним підприємництвом загрожує покаранням. Але найчастіше саме фіктивне підприємництво – всього лише прикриття для реального злочину.

Фіктивне підприємництво відсутнє в статтях Кримінальних кодексів в більшості європейських країн. У сусідніх країнах декриміналізація вже відбулася.

За порушення габаритів фур та автобусів будуть жорстко карати

Головні нововведення:

штрафи за порушення габаритних норм збільшили до 34 тис. грн;

штрафувати і фіксувати порушення дозволили автоматично і без участі водія;

постанову про штраф відправлятимуть за місцем реєстрації.

Автор законопроекту – Олександр Кубрак разом зі своїми однопартійцями зі "Слуги народу". Термін експлуатації дороги скорочується на 50%, якщо вантажівки порушують норму по максимальній вазі. Ця норма становить 40 тонн, при цьому в Україні зупиняли фури вагою понад 200 тонн! Парламентарі навіть розповіли випадок, коли машина просто розчавила під собою ваги.

Карати будуть по-новому

Незначне порушення (до 5%), законодавці пропонують пробачати. Тобто за "зайві" дві тонни платити не доведеться. При цьому більш істотне порушення може боляче вдарити по гаманцю.

Порушення від 5 до 10% – штраф 8,5 тис. грн;

від 10 до 20% – штраф 17 тис. грн;

від 20% – штраф 34 тис. грн.

Якщо порушення зафіксували автоматично, чиновники можуть отримати інформацію про водія з реєстру транспортних засобів. Штраф можуть виписати без відома порушника. "Постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення в сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному режимі, можуть виносити без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності", – йдеться в документі.

Облік торгівлі та боротьба з тінню

Головні нововведення:

фізосіб-підприємців зобов'яжуть встановлювати реєстратори розрахункових операцій або спеціальні програми – облік зачепить майже всіх; так буде легше прослідкувати, хто приховує свій реальний обіг і не має права користуватися спрощеною системою оподаткування;

традиційно "сірі сфери", наприклад, продаж телефонів в невеликих кіосках, техніки, продавці прикрас і т.д, повинні будуть вести облік;

щоб підприємці не тільки встановили обладнання (РРО) але і насправді вели облік, покупців будуть винагороджувати за скарги на відсутність чеку (або якщо в чеку вказано інше підприємство).

Автор – Данило Гетманцев. Головний мінус – збереглися старі штрафи. Наприклад, якщо не реєструвати РРО взагалі, то при продажу пляшки кефіру штраф складе 150% вартості кефіру, тобто близько 45 грн вперше і надалі по 250% (75 грн) за кожен такий випадок (якщо помітять).

А якщо зареєструвати РРО, але не подати звіт про його використання то штраф становитиме 850 грн. Причому в такому разі навіть доводити не доведеться – податкова побачить, що чеки пробивали, а звітність не надійшла. Якби при цьому підвищити штрафи за відсутності реєстрації, бізнесу було б не вигідно і небезпечно працювати в тіні.

Єдиний реєстр для забудовників

Головні нововведення:

подавати документи можна буде онлайн, для цього з регіонів не потрібно буде їздити в Київ;

адміністративні послуги забудовники зможуть отримувати в будь-який момент;

перелік необхідної документації скоротять, а всю інформацію систематизують.

Автор законопроекту – Данило Гетманцев. Серед головних нововведень – буде працювати електронна система контролю примірників будівельних норм, обов'язкових для виконання національних стандартів, інших нормативних документів технічного характеру.

Крім того, до всієї інформації (крім персональних даних) можна буде отримати відкритий доступ.

Верховна Рада прийняла рішення

Процедура імпічменту для президента

Головні нововведення:

Щоб почати процедуру, потрібні підписи большіснтва народних депутатів (226+):

спеціальна комісія підстави для імпічменту (може бути держзрада або кримінальний злочин):

Після прийняття рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, ті перевіряють інформацію;

Щоб "звільнити" президента, потрібна згода не менше 3/4 конституційного складу Верховної Ради – 338 чоловік.

Автор законопроекту – Володимир Зеленський. Що цікаво, досить контролювати менше 90 депутатів, щоб уникнути імпічменту навіть у разі вчинення тяжкого злочину. Закон так прописаний, що Конституція захищена менше, ніж президент. Щоб внести зміни до Конституції потрібно 300 голосів, а щоб звільнити главу держави – 338.

У корупціонерів будуть забирати майно

Головне:

за рішенням Вищого антикорупційного суду у чиновників можуть забирати будь-яке майно (в тому числі рахунки);

щоб конфіскувати, потрібно довести, що законного джерела доходів, який покрив би такі покупки, немає;

різниця доходів і витрат повинна становити не менше 1,3 млн грн;

Щоб нововведення реально запрацювала, потрібно запустити електронну перевірку декларацій. Це дозволить зібрати інформацію про всіх можливих порушеннях і перевіряти тільки тих, у кого не по кишені шикарне життя.

Конфіскація може торкнутися виключно чиновників (як місцевого, так і державного рівнів). Звичайний найнятий працівник, бізнесмен, пенсіонер або безробітний може спати спокійно.

Але і для чиновників також є свої обмеження. Щоб потрапити під статтю, потрібно мати рахунок в банку, машину, нерухомість, коштовності на суму, яка значно перевищує офіційний дохід.

Депутатів дозволили прослуховувати

НАБУ і ДБР дозволили прослуховувати нардепів;

з Кримінального процесуального кодексу вилучаються так звані "правки Лозового", які були прийняті в 2017 році, про порядок обчислення і продовження термінів досудового розслідування, призначення і проведення експертизи;

Слідчий суддя може не визначати розмір застави для корупціонерів.

У цьому ланцюжку ініціатив Володимира Зеленського, дозвіл на прослушку народних депутатів є зв'язковим ланкою. З одного боку в цьому немає нічого поганого. Як правильно кажуть "слуги народу", тепер нардепи стають рівними перед законом, як і пересічні українці.

З іншого - це прямий механізм для можливого тиску на парламент з боку правоохоронних органів. Адже вже з 1 січня 2020 року народні обранці залишаться практично беззахисними перед можливим переслідуванням за свої політичні погляди. Можливо, саме такими законопроектами президент ще на ранньому етапі хоче утримати владу над фракцією.

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