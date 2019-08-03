Нові пекельні санкції США: розкриті деталі удару по Москві

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі "справою Скрипалей". Другий пакет обмежувальних заходів проти РФ включає в себе обмеження за операціями з держборгом РФ, посилення ліцензування, відмови надавати кредити.

Про це з посиланням на інформацію Державного департаменту США повідомляє RT. Санкції запровадили як мінімум на рік, після рішення можуть продовжити.

Які санкції ввели:

заборона американським банкам купувати на первинному ринку номінований не в рублях держборг Росії;

посилення ліцензування при продажу в РФ ряду товарів і технологій, контрольованих Міністерством торгівлі США;

також Сполучені Штати офіційно виступили за відмову в наданні будь-якого кредиту, фінансової або технічної допомоги Росії міжнародними фінансовими інститутами, такими як Світовий банк або Міжнародний валютний фонд.

"Після першого пакету санкцій у відповідь на використання Росією "Новачка" під час замаху на приватну особу в Сполученому Королівстві Росія не надала гарантій, що вимагаються відповідно до законодавства США, тому ми вводимо другий пакет санкцій", – повідомив представник адміністрації президента США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ексофіцер ГРУ Сергій Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою у СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Боширов.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін та Анатолій Чепіга.

Крім того, з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний із отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки, залишився у Британії після замаху.

Племінниця експолковника ГРУ вважає, що його вже давно немає в живих, а Лондон "веде справу до смерті експолковника ГРУ і знищення доказів".

США продовжують тиск на Росію. Зокрема конгрес опублікував проект закону, покликаний суттєво підкосити російську економіку. Багато експертів вже називають його "пекельним", адже він може зачепити основні сировинні галузі РФ – нафту і газ, а також безпосередньо президента Володимира Путіна.

Американці останнім часом серйозно взялися за гроші Путіна. Так, де-факто американські спецслужби перевірять незаконні та засекречені фінансові потоки і операції, які можуть бути пов'язані з президентом Росії. Після цього у Білого дому, в разі необхідності, з'явиться реальна можливість накласти арешт на майно Путіна.

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