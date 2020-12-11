Що завжди мало значну цінність і довгий час вважалося найнадійнішим активом? Золото. Цей актив використовувався за часів політичної, соціальної та економічної невизначеності, оскільки вірили, що його вартість буде стабільною або навіть буде збільшуватися, коли цінність інших активів буде зменшуватися. Мені здається, багато людей вже втомилися говорити про те, наскільки технологічним стає світ, і як на цей процес вплинула пандемія. Однак важко не відзначати такі значні зрушення у звичках і поведінці людей.

Нещодавно найбільше незалежне консалтингове агентство deVere Group провело дослідження, згідно з яким понад дві третини (67%) з 700+ опитаних мілленіалів надають перевагу біткойну перед золотом як надійному активу, у який готові вкласти свої кошти. Респондентами є клієнти компанії з усього світу, які народилися в період з 1980 по 1996 рік. Не варто забувати, що мілленіали вже стали активними й важливими споживачами.

При цьому висока волатильність біткойну і його невизначене майбутнє все ж викликають сумніви у людей - навряд чи на сьогоднішній день хтось вкладе всі свої заощадження в криптовалюту. Однак це сьогодні, адже актуальність і інтерес до віртуального активу, як до засобу обміну, децентралізованої валюти й засобу заощадження швидко зростає, і 2020 рік може стати одним із ключових років у змінах у грошових відносинах. Виходячи з цього, досвід роботи й регулювання віртуальних активів важливий для кожної країни.

Повернемося до України

Скажемо чесно, необхідність розробки і прийняття закону про віртуальні активи в Україні назріла вже дуже давно. ВРУ прийняла в першому читання законопроект № 3637 "Про віртуальні активи". Це однозначно великий плюс як для учасників ринку, так і для споживачів.

Процеси, які, фактично, вже так існували в Україні й формували досить великий і прибутковий сегмент ринку, тепер будуть здійснюватися в правовому полі. Якщо раніше відсутність законодавчої бази не дозволяла обкласти податками операції з використанням криптовалют, то тепер мільйонний ринок буде працювати на одних умовах з іншими ринками.

Закон забезпечує регулювання сфери на законодавчому рівні. Закріплюється відповідальність за порушення на ринку віртуальних активів. Це дуже важливо, адже на криптобіржах користувачі стикаються з шахрайством - гроші за крипту відправив, а віртуальний актив не отримав.

Однак багато процесів ще вимагають розгляду і врегулювання, наприклад ліцензійні умови, порядок роботи тощо. Найцікавіші питання функціонування віртуальних активів в Україні йтимуть у підзаконних актах.

Більш того, для повноцінного запуску криптовалют потрібно остаточно доопрацювати українське законодавство у сфері АML. У країн-учасниць FATF є список обов'язкових вимог для регулювання ринку віртуальних активів. Їх реалізація дозволить приймати адекватні заходи для запобігання їх використанню у злочинних намірах.

На даний момент наша країна виконує приблизно чверть вимог FATF. Уже непогано, але роботи ще багато. У першу чергу, законопроект необхідно узгодити з Національним банком України, який поки не визнав криптовалюту валютою. По-друге, доопрацювати регуляторну базу й посилити контроль за рахунок якісної статистики.

Чому це так важливо? Тому що Україна може потрапити в blacklist FATF, що може мати наслідки для міжнародних фінансових операцій по всіх галузях економіки. Останній раз ми там були в 2011 році.

В цілому прийняття законопроекту "Про віртуальні активи" відкриває нові можливості для учасників ринку - але лише в тому випадку, якщо за ним піде комплексне доопрацювання описаних вище питань.

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