"Нова Велика депресія": у МВФ дали шокуючий прогноз щодо світової економіки

У МВФ вважають, що світова економіка через загальну нестабільність ризикує повторити Велику депресію, яка трапилася в 20-х роках 20-го століття.

Про це сказала директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва, повідомила прес-служба МВФ. При цьому є загроза, якої не було раніше – зміна клімату.

За її словами, за останні два десятиліття різко скоротилося нерівність в доходах між країнами. Водночас у багатьох країнах зросла нерівність між доходами населення. "Наприклад, в Об'єднаному Королівстві найбагатші 10% населення зараз контролюють майже стільки ж багатства, скільки найбідніші 50%", – сказав Георгієва.

Ця тенденція їй нагадує початок 20-го століття. "Коли сили технологій та інтеграції привели до першого золотого віку, "Бурхливих двадцятих"(різкого підйому світової економіки і суспільного життя після Першої світової війни, – Ред.) і, врешті, до фінансової катастрофи", – провела паралелі Георгієва.

При цьому вона вважає, що зараз є проблема, з якою не стикалися у 20-і роки: зміна клімату. Від неї найсильніше можуть постраждати бідні мешканці планети. "За оцінками Світового банку, якщо ми не змінимо нинішній кліматичний шлях, до 2030 року ще 100 мільйонів людей можуть жити в умовах крайньої бідності", – зазначила глава МВФ.

Світова економіка

Як повідомляв OBOZREVATEL, данський Saxo Bank опублікував "шокуючі прогнози" на 2020 рік. У них йдеться про події, які малоймовірні, але якщо вони відбудуться, то можуть завдати серйозного удару по світовій економіці.

МВФ очікує уповільнення зростання економіки і масштабних проблем у зв'язку з торговельними війнами між США і Китаєм.

У 2020 році світову економіку можуть розхитувати гаряча війна на Близькому Сході, холодна війна між Китаєм і США, а також битва проти зміни клімату.

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