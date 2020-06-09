Нова угода ОПЕК+ змінила ціни на нафту

Ціни на нафту почали підніматися після того, як країни-виробники сировини погодилися і далі обмежувати її видобуток.

Так, за даними лондонської біржі ICE Futures, у вівторок, 9 червня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в серпні виросла на 0,85% – до $41,5. Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також подорожчали – до $38,74 за барель (+1,44%).

Про це свідчать дані торгів станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.

Компанія "Роснефть" оголосила, що буде розробляти нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.