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29 січня • оновлено в 11:24
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Нова тактика з курсом: аналітики помітили незвичайну поведінку НБУ

1.8т
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Нацбанк України змінив тактику і перестав гасити стрибки курсу долара. Натомість регулятор просто контролює цей процес.

До таких висновків дійшли аналітики порталу "Мінфін", які вивчили поведінку НБУ в ході останніх валютних торгів. Нагадаємо, в середу, 29 січня, курс долара встановлено на позначці 24,72 грн/$. Порівняно з попереднім днем американська валюта подорожчала на 13 копійок.

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"Якщо раніше він при бажанні погасити валютні стрибки курсу виходив з продажем долара на початку сесії і цим збивав гру "на підвищення", то зараз він чекає піку котирувань – і лише тоді виходить з декларативним продажем долара за високою ціною. Це з одного боку – не заважає спекулянтам і продавцям задирати курс, а з іншого – дозволяє регулятору навіть, якщо і витрачати резерви – то за високими котируваннями. Так було й сьогодні", – сказано в публікації.

Курс валют

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
національний банк України долар
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