Нова тактика з курсом: аналітики помітили незвичайну поведінку НБУ

Нацбанк України змінив тактику і перестав гасити стрибки курсу долара. Натомість регулятор просто контролює цей процес.

До таких висновків дійшли аналітики порталу "Мінфін", які вивчили поведінку НБУ в ході останніх валютних торгів. Нагадаємо, в середу, 29 січня, курс долара встановлено на позначці 24,72 грн/$. Порівняно з попереднім днем американська валюта подорожчала на 13 копійок.

"Якщо раніше він при бажанні погасити валютні стрибки курсу виходив з продажем долара на початку сесії і цим збивав гру "на підвищення", то зараз він чекає піку котирувань – і лише тоді виходить з декларативним продажем долара за високою ціною. Це з одного боку – не заважає спекулянтам і продавцям задирати курс, а з іншого – дозволяє регулятору навіть, якщо і витрачати резерви – то за високими котируваннями. Так було й сьогодні", – сказано в публікації.

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

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