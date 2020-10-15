Нова реальність створює нові виклики – Єврокомісія прийняла нову Стратегію цифрових фінансів, яка є дорожньою картою для Європейського Центрального Банку та всіх центробанків ЄС у питаннях діджиталізації.

Однією з причин прийняття нової стратегії стала актуалізація важливості розвитку цифрових фінансів у зв’язку з ризиками, що виникають через Covid-19. Так у перші тижні пандемії коронавірусу використання фінансових застосунків у Європі зросло на 72%. Упродовж пандемії кількість кібератак на фінансові установи зросла на 38%.

Крім того, Європа є батьківщиною успішних фінтех компаній. Фінтех стартапи та інновації змінюють структуру ринку, коли все більше нових гравців стають активними учасниками фінансових ринків.

Для подолання нових викликів Стратегія цифрових фінансів передбачає:

забезпечення технічно сумісної цифрової ідентифікації особи на території всіх країн ЄС;

створення чітких та зрозумілих правил ЄС для криптоактивів;

використання європейського паспорта для криптоактивів із надійними захисними елементами для захисту споживачів і забезпечення фінансової стабільності;

просування обміну даними між компаніями фінансового сектору ЄС та за його межами;

нові жорсткі правила цифрової операційної стійкості, яка включає якість програмного коду, зв’язку тощо. Ці правила є обов’язковими як для фінансових установ, так і для критичних провайдерів, наприклад, надавачів послуг хмарних обчислень тощо. Вони підлягатимуть нагляду з метою виявлення неприйнятних операційних ризиків, які вони можуть створювати для фінансової системи;

дотримання принципу "однакова діяльність, однакові ризики, однакові правила". Це передбачає, що усі учасники ринку, як традиційні (банки, страхові та інвестиційні компанії), так і фінтех-компанії та найбільші компанії цифрових технологій, що надають платіжні, ощадні, страхові послуги, підлягають нагляду;

надання наглядовим органам нових інструментів для запобігання ризикам у фінансовій системі.

Плюсами Стратегії є:

споживачі отримають кращі фінансові продукти;

з’являться нові способи фінансування підприємств ЄС, зокрема малих і середніх підприємств;

підтримка "Стратегії відновлення ЄС"і нові шляхи залучення фінансування на підтримку Європейської Зеленої Угоди (European Green Deal) та Нової промислової стратегії для Європи;

інтеграція фінансових ринків у межах Банківського союзу ЄС і Союзу ринків капіталу європейського співтовариства завдяки транскордонним цифровим фінансовим потокам;

посилення спроможності Європи утримувати і посилювати відкриту стратегічну автономію в сфері фінансових послуг.

Вітаю наших європейських колег з важливими та амбітними планами та вірю в їх успішну реалізацію.

Запевняю, що Національний банк України вивчає провідний світовий досвід цифрових фінансів та реалізує найкращі міжнародні практики у цій сфері.