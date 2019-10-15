Нова реформа: в Кабміні пропонують знизити частину зарплат

В Україні планують скасувати прив'язку зарплат депутатів, суддів і прокурорів до розміру прожиткового мінімуму. Якщо його збільшуватимуть, то доходи цих службовців зростати не будуть.

Такі зміни готують у Мінсоцполітики, повідомляє UBR. Загалом від прожиткового мінімуму відкріплять понад 150 видів соціальних виплат і фінансових показників.

Наразі існує пряма залежність: якщо підняли прожитковий мінімум, то зростають і прив'язані до нього зарплати. Навіть якщо вони й без того високі. "Наприклад, зарплата судді Верховного Суду: 75хПМ = 160 000 грн. Після нововведення вона автоматично перестане підвищуватися. А надлишки грошей, що з'являться, можуть бути надалі спрямовані на соцвиплати групам населення, що потребують їх більше", – пише видання.

Юристи кажуть, що така ініціатива переводить оплату праці деяких професй на ручне управління.

"Пропонується відокремити справді нужденних від усіх інших. Адже ідеологія прожиткового мінімуму полягає у соціальній виплаті, а не в інструменті індексації для податкової, штрафів, зарплат держслужбовців, суддів і т.д. Підвищення зарплат може бути об'єктивним тільки завдяки розробці KPI. Було б логічно створити критерії оцінки й рахувати для кожного випадку індивідуально", – наводить джерело думку партнера ЮК "Наказ" Арсенія Салалайка.

А ось інші експерти вважають, що відкріплення прожиткового мінімуму від держвиплат потрібне, щоб не підвищувати інші соціальні видатки. Наприклад, субсидії. Причина в тому, що бюджет може не витримати їхнього автоматичного зростання.

"Подивіться на субсидію по ЖКГ: тільки у Києві протягом минулого року відмовили 107 тисячам сімей. А попереду ще верифікація. Нововведення – це форма відмови держави від поточних соціальних зобов'язань. Можливо, у бюджеті 2020 року вони переглянуть ці 150 видів допомог і навіть деякі збільшать, але у 2021 і далі будуть піднімати їх значно менше, ніж сам рівень ПМ. Так було з його відв'язкою від мінімальної заробітної плати", – розповів старший аналітик Інституту соціально-економічної трансформації В'ячеслав Черкашин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні верифікація субсидій, яку підтримала Верховна Рада, може зайняти кілька років.

Кабінет міністрів ухвалив рішення вже з жовтня 2019 року перейти на монетизацію пільг на оплату комуналки (стосується тих, хто має право на допомогу від держави на оплату послуг, але не оформив субсидію).

У 2020 році Міністерство фінансів України планує збільшити прожитковий мінімум удвічі – до 4500 грн.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!