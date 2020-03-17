"Нова пошта" закрила частину відділень: як буде працювати під час карантину

В Україні через поширення коронавируса і карантину "Нова пошта" закрила частину відділень. Йдеться про тих пунктах, які розташовані в торговельно-розважальних центрах.

Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти". Так, закриваються такі відділення.

Нова Пошта

Одеса

відділення №84 тимчасово закривається. Всі посилки перенаправляються на відділення №90;

відділення №93 тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення №28;

відділення №77 тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення №26;

відділення №42 тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення №94;

Одеська область

відділення №5 в Чорноморську тимчасово закривається, посилки перенаправляються в відділення №2;

відділення №3 у Білгород-Дністровському тимчасово закривається, посилки перенаправляються в відділення №1;

Львів

відділення №77 тимчасово закривається, посилки перенаправляються в відділення №55;

відділення №78 тимчасово закривається, посилки перенаправляються в відділення №69;

Черкаси

відділення №22 тимчасово закривається, посилки перенаправляються в відділення №15;

Київ

відділення №322 тимчасово закривається, посилки перенаправляються в відділення №150.

Всі інші відділення "Нової пошти" та кур'єрська доставка працюють в звичайному режимі. "Адже розуміємо, що надаємо соціально важливий сервіс, який особливо необхідний українцям під час карантину - доставка медичного обладнання, продуктів харчування, захисних матеріалів, дезінфікуючих та антисептичних засобів тощо", – заявили в компанії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "Укрпошта" продовжує приймати і відправляти посилки всередині України і за її межі, не дивлячись на оголошений урядом карантин через спалах коронавируса.

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