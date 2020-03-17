"Нова пошта" закрила частину відділень: як буде працювати під час карантину

В Україні через поширення коронавируса і карантину "Нова пошта" закрила частину відділень. Йдеться про тих пунктах, які розташовані в торговельно-розважальних центрах.
Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти". Так, закриваються такі відділення.
Нова Пошта
Одеса
відділення №84 тимчасово закривається. Всі посилки перенаправляються на відділення №90;
відділення №93 тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення №28;
відділення №77 тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення №26;
відділення №42 тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення №94;
Одеська область
відділення №5 в Чорноморську тимчасово закривається, посилки перенаправляються в відділення №2;
відділення №3 у Білгород-Дністровському тимчасово закривається, посилки перенаправляються в відділення №1;
Львів
відділення №77 тимчасово закривається, посилки перенаправляються в відділення №55;
відділення №78 тимчасово закривається, посилки перенаправляються в відділення №69;
Черкаси
відділення №22 тимчасово закривається, посилки перенаправляються в відділення №15;
Київ
відділення №322 тимчасово закривається, посилки перенаправляються в відділення №150.
Всі інші відділення "Нової пошти" та кур'єрська доставка працюють в звичайному режимі. "Адже розуміємо, що надаємо соціально важливий сервіс, який особливо необхідний українцям під час карантину - доставка медичного обладнання, продуктів харчування, захисних матеріалів, дезінфікуючих та антисептичних засобів тощо", – заявили в компанії.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "Укрпошта" продовжує приймати і відправляти посилки всередині України і за її межі, не дивлячись на оголошений урядом карантин через спалах коронавируса.
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