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29 травня • оновлено в 17:04
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"Нова пошта" з 1 червня стягуватиме плату за зберігання посилок

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Компанія "Нова пошта" з 1 червня скасує безкоштовне зберігання посилок на своїх складах, яке було введено з огляду на карантинні обмеження.

З цього дня відновляться стандартні умови послуги зберігання – посилки безкоштовно зберігаються 7 календарних днів, а на восьмий день починає нараховуватися плата. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"Наразі в містах відновлюється рух громадського транспорту, планується відновлення міжміського та міжобласного пасажирського перевезення. Тому ми ухвалили рішення відновити дію послуги", – сказали у "Новій пошті"

"Нова пошта"

"Нова пошта"

Як це відбуватиметься

  • Плата за зберігання посилок та вантажів не буде нараховуватися до 7 червня включно.

  • Для тих відправлень, які надійдуть у відділення до 1 червня включно, першим платним днем зберігання буде 8 червня.

  • Для відправлень, які будуть надходити у відділення після 1 червня, діятимуть стандартні умови послуги.

  • З 1 червня всі клієнти отримають стандартне інформування про відновлення дії послуги у всі канали зв’язку – SMS, Viber тощо.

Скільки коштує зберігання (починаючи з 8 дня)

  • відправлення до 1 кг – 10 грн/день;

  • до 30 кг – 20 грн/день;

  • понад 30 кг, шини та диски – 30 грн/день;

  • палети – 100 грн/день.

Тарифи на зберігання

Тарифи на зберігання

novaposhta.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня через поширення коронавірусу і карантину "Нова пошта" закрила частину відділень. Йдеться про ті пункти, які розташовані в торговельно-розважальних центрах.

Українцям по всій країні приходять "подарункові сертифікати на 1500 грн" на покупки в ювелірних магазинах, яких не існує. Сертифікати надсилають післяплатою у відділення "Нової пошти", однак щоб отримати "подарунок", доведеться віддати 90-150 грн і сплатити поштові послуги.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Нова пошта
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Економіка Ринки та компанії

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