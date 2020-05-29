"Нова пошта" з 1 червня стягуватиме плату за зберігання посилок

Компанія "Нова пошта" з 1 червня скасує безкоштовне зберігання посилок на своїх складах, яке було введено з огляду на карантинні обмеження.
З цього дня відновляться стандартні умови послуги зберігання – посилки безкоштовно зберігаються 7 календарних днів, а на восьмий день починає нараховуватися плата. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.
"Наразі в містах відновлюється рух громадського транспорту, планується відновлення міжміського та міжобласного пасажирського перевезення. Тому ми ухвалили рішення відновити дію послуги", – сказали у "Новій пошті"
"Нова пошта"
Як це відбуватиметься
Плата за зберігання посилок та вантажів не буде нараховуватися до 7 червня включно.
Для тих відправлень, які надійдуть у відділення до 1 червня включно, першим платним днем зберігання буде 8 червня.
Для відправлень, які будуть надходити у відділення після 1 червня, діятимуть стандартні умови послуги.
З 1 червня всі клієнти отримають стандартне інформування про відновлення дії послуги у всі канали зв’язку – SMS, Viber тощо.
Скільки коштує зберігання (починаючи з 8 дня)
відправлення до 1 кг – 10 грн/день;
до 30 кг – 20 грн/день;
понад 30 кг, шини та диски – 30 грн/день;
палети – 100 грн/день.
Тарифи на зберігання
novaposhta.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня через поширення коронавірусу і карантину "Нова пошта" закрила частину відділень. Йдеться про ті пункти, які розташовані в торговельно-розважальних центрах.
Українцям по всій країні приходять "подарункові сертифікати на 1500 грн" на покупки в ювелірних магазинах, яких не існує. Сертифікати надсилають післяплатою у відділення "Нової пошти", однак щоб отримати "подарунок", доведеться віддати 90-150 грн і сплатити поштові послуги.
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