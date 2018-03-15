"Нова Пошта" введе нові тарифи

Компанія "Нова Пошта" заявила про зміну тарифної сітки.

Уже з 19 березня клієнти компанії будуть відсилати дрібні відправлення, вантажі від 30 кг, а також палети і автошини за новими цінами, заявили в прес-службі поштового оператора.

Відзначається, що деякі відправлення подешевшають. Нові тарифи стануть відомі 19 березня.

У невеликих відправленнях до 30 кг обіцяють повністю переглянути градації посилок, зменшивши їх кількість.

При цьому тариф "по області" стане дешевшим, переконують в компанії.

Як писав "Обозреватель", в мережі поширилася інформація про те, що дві актуальних бази даних клієнтів "Нової пошти" - на 500 тисяч осіб і на 18 мільйонів записів - були виявлені в продажу в даркнеті. В "Новій пошті" заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.