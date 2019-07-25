Реформа по-новому: українці отримуватимуть дві пенсії, але заплатять більше

В Україні вже майже 15 років обговорюють запуск накопичувальних пенсій. Словом, пропонують платити внески не тільки на виплати тим, хто вже на пенсії, а й частину зарплати відкладати на персональний рахунок, яким можна скористатися після досягнення певного віку.

Чинний Кабмін взяв на себе зобов'язання запустити накопичувальні пенсії, однак остаточне рішення так і не ухвалив. Тепер же нова влада заявляє: другий рівень системи запустять, а питання тільки в часі.

OBOZREVATEL розібрався, чому пенсійна реформа в Україні залишилася недоробленою і яких нововведень варто очікувати.

Пенсійна реформа по-новому

Пенсійну реформу в Україні до кінця так і не доробили. Відповідно до закону, наступний крок – запуск накопичувальних виплат – не ухвалили. Або не наважилися. Хоча в документах прописали зобов'язання уряду розробити відповідні зміни. Насправді ж скептиків накопичувального рівня в Кабміні виявилося більше.

Крім того, за інформацією OBOZREVATEL, поспішати із запуском другого рівня не рекомендували і в МВФ. У результаті досі в країні працює тільки перший рівень пенсійної системи – солідарний.

Довідка:

Накопичувальний (другий) рівень пенсійної системи – обов'язкові платежі із зарплат на особистий рахунок, із якого кошти можна буде отримати після досягнення певного віку або за певних обставин.

Солідарний (перший) рівень пенсійної системи – базова пенсія: усі працюючі сплачують внески в єдиний "казан", гроші з якого одразу ж роздаються тим, хто вже на пенсії.

За старою моделлю додатковий податок і право отримувати другу пенсію отримають українці не старше 35 років, пояснює вчений Лідія Ткаченко. Водночас внесок повинен був становити приблизно 7%.

Для прикладу, OBOZREVATEL підрахував, яким би був розмір другої пенсії кранівника зі стажем 35 років, котрий заробляв 15 тис. грн. Згідно з розрахунками Нацкомісії з цінних паперів, у випадку додаткового внеску 7% (кранівник відноситься до другого списку професій), розмір другої пенсії повинен становити 10,2%.

Так, основна пенсія (якщо виходити в цьому році) була б на рівні 3,7 тис. грн, а "друга" – 1,5 тис. грн. Тобто в сумі кранівник на пенсії, якби запропоновані правила повноцінно діяли, отримував би 5,2 тис. грн. Варто також враховувати: якщо економіка України буде активно розвиватися, то приватні пенсійні фонди зможуть значно примножити заощадження. Тоді замість 1,5 тис. можна буде отримувати, наприклад, 2 тис. грн. Крім того, згідно із законопроектом, під час виходу на заслужений відпочинок можна буде отримувати разову виплату.

Накопичувальні пенсії повинні доповнити чинну солідарну систему, і в результаті це нібито дозволить значно збільшити доходи українців у старості. Однак тут є декілька важливих "але". У солідарній системі гроші не повинні "працювати". Їх збирають і одразу ж роздають. А ось у накопичувальній є багато ризиків: зібрані кошти здатна "з'їсти" інфляція, вони можуть знецінитися в результаті чергової кризи, за обслуговування інвестиційних компаній і фондів також доведеться платити.

Відкрите питання: чи готові українці платити

Щоб отримувати достатню пенсію, збирати потрібно практично зі старту робочої кар'єри, розповідає Лідія Ткаченко. "У нас люди і так накопичують на "чорний день", завжди є якісь заощадження. Але з іншого боку не всі розуміють і не всі готові відкладати на старість", – зазначає вчена.

Фінансовий експерт Галина Третьякова пояснює – є низка невирішених питань. Попередні уряди свої законопроекти розглядали, але головного – дискусії в суспільстві – так і не почали. Потрібно, щонайменше, дати відповідь:

чи буде держава "доплачувати" до внесків;

скільки віддаватиме роботодавець;

який відсоток із зарплати будуть направляти на накопичувальні пенсії;

до якого віку можна брати участь у системі;

хто буде розпоряджатися інвестиціями.

І це тільки частина відкритих питань. Способи вирішення є щодо кожного варіанту, а ось єдиної позиції роботодавців, профспілок, політиків і звичайних українців немає. Якщо у пересічного українця запитати, скільки він готовий віддавати зі своєї зарплати, найімовірніше, він назве цифру, близьку до нуля. Для прикладу, OECD проводили дослідження в деяких європейських країнах і з'ясували: там готові відкладати 2%.

Але щоб розраховувати на відчутну пенсію, двох відсотків, звичайно ж, не вистачить. "Зазнало краху головне – комунікація. Написати закон можна хоч за місяць, але нам потрібно провести масштабну дискусію і сформулювати відповіді щодо кожного з питань", – запевняє Третьякова. Донедавна вона представляла інтереси страхового ринку і була активним прихильником накопичувальних пенсій. Тепер же Галина Третьякова – частина пропрезидентської команди і майбутній народний депутат.

Вона запевняє, що в програмі Зеленського чітко позначений запуск накопичувальних пенсій. Мовляв, питання це вже вирішене. І справа тільки за часом. Варто також зазначити, що також важливо, хто обійме місце міністра соціальної політики в Кабміні. Чинний – Андрій Рева – категорично не підтримує запуск накопичувальних пенсій, незважаючи на те, що, наприклад, віцепрем'єр Павло Розенко декілька разів обіцяв запустити другий рівень.

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