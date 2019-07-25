Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економіки Всі статті автора

Реформа по-новому: українці отримуватимуть дві пенсії, але заплатять більше

64.2т Читати матеріал російською

В Україні вже майже 15 років обговорюють запуск накопичувальних пенсій. Словом, пропонують платити внески не тільки на виплати тим, хто вже на пенсії, а й частину зарплати відкладати на персональний рахунок, яким можна скористатися після досягнення певного віку.

Чинний Кабмін взяв на себе зобов'язання запустити накопичувальні пенсії, однак остаточне рішення так і не ухвалив. Тепер же нова влада заявляє: другий рівень системи запустять, а питання тільки в часі.

OBOZREVATEL розібрався, чому пенсійна реформа в Україні залишилася недоробленою і яких нововведень варто очікувати.

Пенсійна реформа по-новому

Пенсійну реформу в Україні до кінця так і не доробили. Відповідно до закону, наступний крок – запуск накопичувальних виплат – не ухвалили. Або не наважилися. Хоча в документах прописали зобов'язання уряду розробити відповідні зміни. Насправді ж скептиків накопичувального рівня в Кабміні виявилося більше.

Крім того, за інформацією OBOZREVATEL, поспішати із запуском другого рівня не рекомендували і в МВФ. У результаті досі в країні працює тільки перший рівень пенсійної системи – солідарний.

Довідка:

  • Накопичувальний (другий) рівень пенсійної системи – обов'язкові платежі із зарплат на особистий рахунок, із якого кошти можна буде отримати після досягнення певного віку або за певних обставин.

  • Солідарний (перший) рівень пенсійної системи – базова пенсія: усі працюючі сплачують внески в єдиний "казан", гроші з якого одразу ж роздаються тим, хто вже на пенсії.

За старою моделлю додатковий податок і право отримувати другу пенсію отримають українці не старше 35 років, пояснює вчений Лідія Ткаченко. Водночас внесок повинен був становити приблизно 7%.

Реформа по-новому: українці отримуватимуть дві пенсії, але заплатять більше

Для прикладу, OBOZREVATEL підрахував, яким би був розмір другої пенсії кранівника зі стажем 35 років, котрий заробляв 15 тис. грн. Згідно з розрахунками Нацкомісії з цінних паперів, у випадку додаткового внеску 7% (кранівник відноситься до другого списку професій), розмір другої пенсії повинен становити 10,2%.

Так, основна пенсія (якщо виходити в цьому році) була б на рівні 3,7 тис. грн, а "друга" – 1,5 тис. грн. Тобто в сумі кранівник на пенсії, якби запропоновані правила повноцінно діяли, отримував би 5,2 тис. грн. Варто також враховувати: якщо економіка України буде активно розвиватися, то приватні пенсійні фонди зможуть значно примножити заощадження. Тоді замість 1,5 тис. можна буде отримувати, наприклад, 2 тис. грн. Крім того, згідно із законопроектом, під час виходу на заслужений відпочинок можна буде отримувати разову виплату.

Новини
Нове підвищення пенсій: скільки роздадуть українцям

Накопичувальні пенсії повинні доповнити чинну солідарну систему, і в результаті це нібито дозволить значно збільшити доходи українців у старості. Однак тут є декілька важливих "але". У солідарній системі гроші не повинні "працювати". Їх збирають і одразу ж роздають. А ось у накопичувальній є багато ризиків: зібрані кошти здатна "з'їсти" інфляція, вони можуть знецінитися в результаті чергової кризи, за обслуговування інвестиційних компаній і фондів також доведеться платити.

Відкрите питання: чи готові українці платити

Щоб отримувати достатню пенсію, збирати потрібно практично зі старту робочої кар'єри, розповідає Лідія Ткаченко. "У нас люди і так накопичують на "чорний день", завжди є якісь заощадження. Але з іншого боку не всі розуміють і не всі готові відкладати на старість", – зазначає вчена.

Фінансовий експерт Галина Третьякова пояснює – є низка невирішених питань. Попередні уряди свої законопроекти розглядали, але головного – дискусії в суспільстві – так і не почали. Потрібно, щонайменше, дати відповідь:

  • чи буде держава "доплачувати" до внесків;

  • скільки віддаватиме роботодавець;

  • який відсоток із зарплати будуть направляти на накопичувальні пенсії;

  • до якого віку можна брати участь у системі;

  • хто буде розпоряджатися інвестиціями.

Новини
В Україні різко зросли пенсії: хто отримає надбавку у 740 грн

І це тільки частина відкритих питань. Способи вирішення є щодо кожного варіанту, а ось єдиної позиції роботодавців, профспілок, політиків і звичайних українців немає. Якщо у пересічного українця запитати, скільки він готовий віддавати зі своєї зарплати, найімовірніше, він назве цифру, близьку до нуля. Для прикладу, OECD проводили дослідження в деяких європейських країнах і з'ясували: там готові відкладати 2%.

Але щоб розраховувати на відчутну пенсію, двох відсотків, звичайно ж, не вистачить. "Зазнало краху головне – комунікація. Написати закон можна хоч за місяць, але нам потрібно провести масштабну дискусію і сформулювати відповіді щодо кожного з питань", – запевняє Третьякова. Донедавна вона представляла інтереси страхового ринку і була активним прихильником накопичувальних пенсій. Тепер же Галина Третьякова – частина пропрезидентської команди і майбутній народний депутат.

Вона запевняє, що в програмі Зеленського чітко позначений запуск накопичувальних пенсій. Мовляв, питання це вже вирішене. І справа тільки за часом. Варто також зазначити, що також важливо, хто обійме місце міністра соціальної політики в Кабміні. Чинний – Андрій Рева – категорично не підтримує запуск накопичувальних пенсій, незважаючи на те, що, наприклад, віцепрем'єр Павло Розенко декілька разів обіцяв запустити другий рівень.

Дивіться відео на тему:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії Накопичувальна пенсія підвищення пенсій
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
65
36
Смішно
8
Цікаво
14
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
c AliExpress Лучшие товары
c AliExpress Лучшие товары
Прямо сейчас распродажа аккумуляторов на Aliexpress - http://got.by/3l5orj
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Nelson Connie
Nelson Connie
Google платить $ 6385 до $ 7528 на тиждень для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи два місяці тому і заробив $ 6952 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає менhі велику частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Ознайомтеся тут. ......... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.CashClub5.COM
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Потер Гарі
Потер Гарі
Пока в стране небудет порядка про накопительную систему не может быть и речи
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel