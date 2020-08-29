Нова криптовалюта обігнала біткоїн на 750%

Токен Robonomics Web Services (RWS) став другою за серпень криптовалютою, яка обігнала в ціні біткоїн. Курс альткоїна почав стрімко зростати 7 серпня з позначки в $7100 і до теперішнього моменту досяг $97 000. Це на 750% дорожче, ніж BTC. Максимум вартості RWS встановив 16 серпня – $116 000.

Про це повідомляє видання РБК. Причиною настільки високої ціни токена є його невелика емісія: всього існує 100 монет RWS. У зв'язку з цим альткоїн, нехай і обігнав у ціні першу криптовалюту, але, як і раніше, поступається їй у капіталізації. Величина цього показника в обох активах становить $5 млн і $210 млрд відповідно.

Robonomics – не перший токен, який випередив у ціні біткоїн. Аналогічного результату домігся альткоін DeFi-платформи yEarn Finance (YFI). Криптовалюта була випущена 18 липня і до теперішнього моменту подорожчала майже на 55 000%, з $32 до $17 500. Ключовим фактором також стала низька емісія в 30 тис. монет.

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