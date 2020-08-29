Нова криптовалюта обігнала біткоїн на 750%

Токен Robonomics Web Services (RWS) став другою за серпень криптовалютою, яка обігнала в ціні біткоїн. Курс альткоїна почав стрімко зростати 7 серпня з позначки в $7100 і до теперішнього моменту досяг $97 000. Це на 750% дорожче, ніж BTC. Максимум вартості RWS встановив 16 серпня – $116 000.

Про це повідомляє видання РБК. Причиною настільки високої ціни токена є його невелика емісія: всього існує 100 монет RWS. У зв'язку з цим альткоїн, нехай і обігнав у ціні першу криптовалюту, але, як і раніше, поступається їй у капіталізації. Величина цього показника в обох активах становить $5 млн і $210 млрд відповідно.

Robonomics – не перший токен, який випередив у ціні біткоїн. Аналогічного результату домігся альткоін DeFi-платформи yEarn Finance (YFI). Криптовалюта була випущена 18 липня і до теперішнього моменту подорожчала майже на 55 000%, з $32 до $17 500. Ключовим фактором також стала низька емісія в 30 тис. монет.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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