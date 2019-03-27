Низка проблем: НБУ розповів, що не так із найбільшими держбанками України

Рада Національного банку України заявила, що у найбільших державних банків є проблеми з накопиченими неповерненнями, поточними закупівлями боргових паперів Міністерства фінансів, ризиковим кредитуванням та іншими питаннями.

Йдеться про чотири фінансові установи: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк, повідомляє UBR.

Для мінімізації ризиків, із якими стикаються держбанки, Рада НБУ затвердила для правління регулятора й уряду вісім ключових рекомендацій.

Зокрема, представники Ради Національного банку України пропонують:

Приймаючи рішення щодо монетарної політики, враховувати значну частку держбанків на вітчизняному фінансовому ринку.

Під час макроекономічного моделювання і прогнозування не забувати про те, що значна частка держоблігацій зосереджена в активах держструктур.

Брати до уваги ймовірність погіршення кредитоспроможності позичальників на фоні активізації роздрібного кредитування держбанків.

Активізувати роботу держбанків щодо реструктуризації проблемних кредитів.

Розвивати ринок синдикованого кредитування, щоб розділити з колегами ризики щодо фінансування великих кредитних проектів.

Збільшити рівень спеціалізації банків із державною часткою для зниження присутності на однакових або суміжних сегментах ринку.

Спростити доступ населення до операцій із облігаціями внутрішньої державної позики.

Оновити стратегії держбанків з урахуванням двох цілей: зниження частки ОВДП у структурі активів нижче 25% і переорієнтації на споживче кредитування, яке може мати негативні наслідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєспроможною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше проблем мають Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

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