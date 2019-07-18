Курс біткоїна пробив психологічну позначку: в чому причина

Курс біткоїна знову впав нижче психологічної позначки $10 тис і вгору йде вкрай повільно.

Станом на 10:40 ранку, за даними інформаційного агрегатора coinmarketcap.com 18 липня криптовалюта на біржах торгується по $9866.

Як і передбачали аналітики, після початку слухань у Конгресі США з приводу криптовалюти Libra, яку розробляє компанія Facebook, торговці віртуальними монетами помітно занервували. Через це в середу, 17 липня, приблизно о 15-й годині ціна біткоїна обвалилася аж до $9187. Нагадаємо, що лише тиждень тому на піку його продавали по $13 077.

Біткоїн впав і тепер намагається подолати поріг $10 тис. coinmarketcap.com

Водночас у США відбулося вже друге слухання Конгресу з приводу Libra, яку розробляють у Facebook. Девіду Маркусу, керівнику цифрового "гаманця" Calibra, призначеного для зберігання Libra, довелося відповідати на запитання конгресменів більше семи годин.

Позиція влади Америки з приводу Libra дуже скептична. Там побоюються, щоб Libra не почала конкурувати з доларом, а ще їх турбує, щоб нову валюту не почали використовувати для відмивання грошей та інших нелегальних розрахунків. Важливим залишається і питання, як Facebook захищатиме накопичення користувачів, якщо вони для зберігання виберуть не Calibra, а інші криптогаманці.

За словами Девіда Маркуса, повідомляє ресурс ForkLog, Libra не є цінним папером, а тому її курс не буде так різко коливатися, як у звичайних криптовалют. Також вона не конкуруватиме ані з банками, ані з національними валютами.

"Calibra можна вважати прямим конкурентом китайських платіжних систем AliPay і WeChat. Для відкриття аккаунта в Calibra не потрібен банківський рахунок, проте необхідний смартфон. Libra повинна вирішити проблему дорогих транскордонних переказів і відкрити доступ до фінансової системи особам, які не охоплені банківським обслуговуванням", — сказав конгресменам Маркус.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна трохи виріс після падіння, яке тривало протягом останнього тижня. Але його майбутнє залежить від "крипти" від Facebook, яка ще не вийшла.

А голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл назвав біткоїн спекулятивною валютою і заявив, що його ніхто не використовує. Втім, він також погодився з тим, що якась глобальна криптовалюта могла б усунути необхідність у резервних валютах, головною з яких є долар США.

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