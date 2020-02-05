Ніж у спину: Туреччина майже на половину "прикрутила вентель" газу з Росії

У 2019-му російський "Газпром" поставив до Туреччини на 40% менше газу порівняно з попереднім роком.

Країна почала відмовлятися від палива з РФ через зростання поставок з Азербайджану і закупівель газу в зрідженому вигляді, повідомляє Інтерфакс.

Згідно з розрахунками, в 2019 році Туреччина закупила в РФ близько 14,4-14,8 млрд кубометрів газу. Так, країна вперше за 13 років покинула трійку найбільших зарубіжних покупців "Газпрому".

Туреччина майже на половину "прикрутила вентель" газу з Росії Газета.Ру

При цьому Азербайджан за 11 місяців 2019 року наростив поставки в Туреччину на 29% – до 8,66 млрд кубометрів газу. Поставки газу з Ірану залишалися стабільними – 6,88 млрд куб.

Раніше OBOZREVATEL писав, що господарський суд Києва затвердив мирову угоду про визнання "Укртрансгазом" за "Укрнафтою" газу в підземних сховищах майже на 15 млрд гривень.

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