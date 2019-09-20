"Ніякого компромісу": експосол США в Україні застеріг Зеленського через ПриватБанк

Президент Володимир Зеленський не повинен скасовувати націоналізацію ПриватБанку. Таку думку висловив експосол Сполучних Штатів Америки в Україні Стівен Пайфер виданню Bloomberg.

На думку Пайфера, зараз Україна переживає економічний імпульс. Однак скасування націоналізації ПриватБанку за цим сховати не вийде.

"Будь-який вид врегулювання, який скасує націоналізацію ПриватБанку, сигналізуватиме світу, більшості українців, що Зеленський може нічим не відрізнятися від попередніх українських лідерів, які часто були продажними", — написав колишній посол.

Колишній посол США в Україні порадив президенту Зеленському бути обережнішим із ПриватБанком

За словами Пайфера, Зеленський не повинен іти на жодні компроміси щодо ПриватБанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

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