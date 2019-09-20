Головна Новини
20 вересня • оновлено в 16:02
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Ніякого компромісу": експосол США в Україні застеріг Зеленського через ПриватБанк

1.1т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський не повинен скасовувати націоналізацію ПриватБанку. Таку думку висловив експосол Сполучних Штатів Америки в Україні Стівен Пайфер виданню Bloomberg.

На думку Пайфера, зараз Україна переживає економічний імпульс. Однак скасування націоналізації ПриватБанку за цим сховати не вийде.

"Будь-який вид врегулювання, який скасує націоналізацію ПриватБанку, сигналізуватиме світу, більшості українців, що Зеленський може нічим не відрізнятися від попередніх українських лідерів, які часто були продажними", — написав колишній посол.

Колишній посол США в Україні порадив президенту Зеленському бути обережнішим із ПриватБанком

Колишній посол США в Україні порадив президенту Зеленському бути обережнішим із ПриватБанком

За словами Пайфера, Зеленський не повинен іти на жодні компроміси щодо ПриватБанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

  • 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel