Нинішній менеджмент ЗТМК навмисно банкрутить підприємство, – ексгендиректор Сивак

Ексгенеральний директор Запорізького титано-магнієвого комбінату (2013-2020) Володимир Сивак заявив, що підприємство навмисно банкрутують його нинішні керівники, які були призначені чиновниками Фонду державного майна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сивака на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

За словами Сивака, 2 жовтня "Енергетична компанія "Перша Лінія Постачання" подала позов до господарського суду Запорізької області з вимогою про банкрутство боржника ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат".

Посилаючись на дані із системи онлайн-перевірки компаній Youcontrol, колишній генеральний директор ЗТМК повідомляє, що 14 серпня 2020 року ЗТМК уклав контракт з енергокомпанією "Перша Лінія Постачання" на постачання електроенергії на 184 млн грн. Раніше рішенням т.в.о. генерального директора ЗТМК Сергія Лубеннікова підприємство переказало як передоплату ТОВ ЕК "Перша Лінія Постачання" 1,5 млн гривень за надання інформаційних і консультативних послуг.

"Тепер та саме компанія вимагає банкрутства ЗТМК", – повідомляє Сивак.

"В які ігри грає Лубенніков і його команда, укладаючи багатомільйонні договори з дивними компаніями, які потім вимагають через суди довести до банкрутства підприємство – тема для окремого розбору. Дуже уважно займемося цими рухами між нинішнім менеджментом ЗТМК і "ЕК "Перша Лінія Постачання"", оскільки все, що відбувається, явно нагадує чергову схему, що завдає шкоди комбінату", – заявляє Сивак.

За словами колишнього генерального директора ЗТМК Володимира Сивака, знищення цехів заводу, звільнення сотень висококласних фахівців, згортання програм із забезпечення безпеки виробництва, створення прокладок для продажу титанової губки за заниженими цінами, а тепер ще й спроба визнати ТОВ "ЗТМК" банкрутом – усе це ланки одного ланцюга.

"Коли будете наступного разу слухати казки про ефективних менеджерів глави ФДМ Сенниченка і радіти продажу чергового готелю в центрі Києва, не забудьте про приклад ЗТМК", – закликає Сивак.

Нагадаємо, ЗТМК – єдиний в Європі виробник губчатого титану. У ТОВ "ЗТМК" 51% статутного капіталу належить державі, 49% – приватній компанії Tolexis Trading Limited (Республіка Кіпр), що входить до холдингу Group DF.

29 травня Фонд держмайна змінив керівника комбінату, звільнивши Володимира Сивака і призначивши на його місця Сергія Лубеннікова. Представники приватного інвестора, компанії Tolexis Trading Limited (Республіка Кіпр), не змогли взяти участь у позачергових зборах акціонерів через обмеження, які пов'язані з карантинними заходами. Приватний акціонер ТОВ "ЗТМК" назвав збори акціонерів і всі його рішення незаконними. Нині призначення Сергія Лубеннікова т.в.о. генерального директора ТОВ "ЗТМК" оскаржується в судах.