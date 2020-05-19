В Офісі президента озвучили цілі України після коронакризи

Україна після завершення пандемії коронавірусу зосередиться на підтримці українського експорту та залученні інвестицій з-за кордону.

Про це йшлося на нараді у президента України Володимира Зеленського 19 травня, сказано в повідомленні на сайті голови держави.

Інвестиції в Україну

Зеленський підтримав перезавантаження економічного напряму зовнішньої політики України. Цей процес МЗС розпочне з перезапуску роботи оновленої Ради експортерів та інвесторів (РЕІ).

"Нині найкращий час для втілення економічних амбіцій України. Для цього МЗС запускає якісно оновлений блок торговельно-інвестиційної дипломатії. Ми зосередимося на двох пріоритетах: підтримці українського експорту у світі та залученні інвестицій до України. Зусиллями українських дипломатів подолання економічних наслідків пандемії має стати історією успіху України та всіх українців", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я хочу, щоб український бізнес мав можливості експорту. Хочу, щоб не лише великі підприємці виходили на міжнародний ринок, але й щоб таку можливість отримав середній і малий бізнес, наприклад, фермер з якісною продукцією чи підприємець з унікальним виробництвом, щоб вони йшли на експорт і виростали до великих бізнесів, щоб мали таку мотивацію", – сказав Зеленський.

Також на нараді було заявлено, що вже існують кілька проектів іноземних інвестицій, які перебувають на фінальній стадії погодження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна залучила 3,4 млрд гривень інвестицій на розвиток державного морського порту "Ольвія" у Миколаєві.