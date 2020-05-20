Будівництво "Північного потоку-2": Німеччина завершила свою участь

Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea повністю виконала свої зобов'язання щодо фінансування російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомив глава компанії Маріо Мерен, йдеться в публікації агентства "Прайм" 20 травня.

"Північний потік-2"

"Ми здійснили останній платіж, тим самим виконавши наші фінансові зобов'язання щодо "Північного потоку-2", – сказав Мерен в ході телефонної конференції.

"Північний потік-2" будує компанія Nord Stream 2 AG з єдиним акціонером – російським "Газпромом". Європейські партнери – британо-голландська Royal Dutch Shell, австрійська OMV, французька Engie і німецькі Uniper і Wintershall – сумарно фінансують проєкт на 50%, тобто на суму до 950 мільйонів євро кожен. Іншу половину коштів – 4,75 мільярда євро – припадає на "Газпром".

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецький концерн Uniper направив на фінансування газопроводу "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України, 700 млн євро.

Федеральне мережеве агентство ФРН (BNA) відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проекту російського газопроводу "Північний потік-2" з-під правил оновленої Газової директиви ЄС.