Німецький друг Путіна заговорив про скасування санкцій проти Росії через карантин
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер висловився за зняття санкцій з Росії під приводом допомоги їй в боротьбі з епідемією коронавірусу та зменшення економічних втрат від карантину.
Це нібито продиктовано інтересами самої Німеччини. Таку скандальну заяву політик, який є другом президента РФ Володимира Путіна, зробив в інтерв'ю виданню Tagesspiegel. За його словами, він вже звернувся з цього приводу до уряду Німеччини.
"Зараз, коли ми переживаємо важкі економічні часи через коронавірусу кризу, нам потрібно більше співпраці. Ось чому безглузді санкції повинні бути скасовані", – сказав Шредер.
За його словами, санкції не можуть вплинути на політику Кремля.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній канцлер Німеччини і друг президента Росії Володимира Путіна Герхард Шредер заявив, що жоден російський президент не віддасть анексований Крим Україні.
У Європі заявили, що зняття санкцій з Росії зупинить війну на Донбасі. Там там вважають, що РФ розв'язала війну просто тому, що побоюється за свою безпеку.