Німецькі політики змінили ставлення до "Північного потоку-2" через отруєння Навального

Німецькі політики почали змінювати ставлення до співпраці з Росією і спільного проєкту "Північний потік-2" після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Норберт Рьоттген, один із провідних членів урядущої партії ХДС, заявив, що ЄС ризикує проявити неадекватність, якщо не відреагує на отруєння. Про це йдеться в публікації BBC.

Рьоттген, який очолює комітет із закордонних справ Бундестагу, заявив, що головну газову угоду з Росією – будівництво другої гілки газогону "Північний потік" – треба переглянути.

За словами політика, якого називають серед головних претендентів на посаду канцлера після наступних виборів, Берлін ризикує стати надто залежним від Москви через газ після того, як газопровід почне працювати.

Рьоттген зазначив, що реакція Німеччини має включати і сферу торгівлі газом, тому що це "єдина мова, яку розуміє Путін".

Про те, що питання "Північного потоку-2" неможливо оминути, коли йдеться про реакцію ЄС на отруєння Навального, заявив і голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер.

"Якщо ми разом із партнерами хочемо дати Москві чіткий сигнал, це має торкнутися й економічних відносин. І це означає, що "Північний потік-2" не має лишитися поза увагою", – заявив пан Ішинген, додавши водночас, що "будувати стіну між Заходом і Росією було б занадто".

У публікації зазначають, що видання Süddeutsche Zeitung закликало уряд Німеччини та Євросоюз не обмежуватися лише заявами і дрібними санкціями.

"Цієї середи уряд Німеччини позбавився ілюзій. У тій ілюзії можна було провести тонку лінію між Росією, що розв'язала війну в Україні, і Росією, яку можна вважати партнером у багатьох галузях", – написав оглядач видання Данієль Брьосслер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

США і низка Європейських держав виступають проти спорудження російського газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від постачання російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Санкції США вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи за допомогою власних суден, серед яких – трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

2 вересня військові токсикологи Бундесверу заявили, що російського опозиціонера Олексія Навального було отруєно речовиною з групи "Новачок".