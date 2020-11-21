Німеччину і США чекає конфлікт через "Північний потік-2", – депутат бундестагу ФРН

Між Німеччиною і США виникне тривалий конфлікт через американські санкції проти російського "Північного потоку-2".

Про це в інтерв'ю DW заявив ексміністр екології та депутат бундестагу (парламенту) Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) Юрген Тріттін. За його словами, новообраний президент Джо Байден значно на обмеження не вплине, тому що проти будівництва газопроводу виступають обидві американські партії.

"Я думаю, що з американського боку позицію щодо "Північного потоку-2" поділяли і поділяють представники обох партій. Однак більшість європейців не поділяли цю позицію. Тому що європейці вважали, що самі вправі вирішувати, де і у кого купувати газ", – сказав Тріттін.

За його оцінками, найближчим часом між двома країнами буде тривалий конфлікт через газопровід.

"Я очікую, що між Європою і США буде тривалий конфлікт на цьому грунті. Але, я думаю, що політика за межами санкцій має включати дипломатію, навіть можуть бути компроміси. Так що тон спілкування зміниться, я думаю, але битва триває", – говорить політик.

Відзначимо, США вже ввели санкції проти компаній, які прокладають труби для "Північного потоку-2". Це призвело до того, що будівництво газопроводу зупинилося на завершальному етапі. Крім того, найближчим часом у Конгресі США прогнозують введення санкцій і проти страховиків і компаній, які видають сертифікати і погодяться працювати з "СП-2".

Газопровід "Північний потік-2" піде в обхід України. Зараз Росія змушена використовувати українську газотранспортну систему, щоб продавати своє блакитне паливо в ЄС. Якби новий газопровід запустили, Україна могла б втратити мільярди доларів доходів від транзиту. Крім того, країна-агресор повністю б втратила залежність від української ГТС.

Як розповідають у "Нафтогазі", ця залежність – одна з причин, з яких Кремль стримується від масштабної військової агресії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". Водночас надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.