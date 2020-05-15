Німеччина відмовила Росії у головній вимозі щодо "Північного потоку-2"

Федеральне мережеве агентство ФРН відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проєкту "Північного потоку-2" з-під правил оновленої Газової директиви ЄС.

Про це йдеться в опублікованому у п'ятницю, 15 травня, рішенні регулятора, повідомив ТАСС. Таким чином у Кремля відібрали можливість використовувати трубу для "газового шантажу".

Німеччина відмовила Росії у вимозі щодо "Північного потоку-2"

"Сьома колегія 15 травня відхилила клопотання компанії Nord Stream 2 AG на звільнення частини "Північного потоку-2", що пролягає в територіальних водах Німеччини, від регулювання", – зазначається в ньому.

Чому Росії відмовили

Необхідною умовою для того, щоб російський трубопровід не підлягав правилам оновленої Газової директиви, було завершення його будівництва до 23 травня 2019 року.

"У випадку з "Північним потоком-2" це не так", – вважають у відомстві.

У чому суть Газової директиви

Росія прагне добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України, щоб використовувати його як засіб монопольної поставки газу в держави Європи і у разі необхідності диктувати політичні вимоги (так званий "газовий шантаж").

У Європі це розуміють, а тому поставили умову, що в жодного газопроводу не може бути одного користувача.

В оновлених правилах Газової директиви вказали, що оператори трубопроводів, які проходять у морській економічній зоні країн ЄС, зобов'язані резервувати до 50% потужностей газової магістралі для прокачування палива від альтернативних постачальників.

Росія намагалася звільнити "Північний потік-2" від цього правила. Але їй відмовили.

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