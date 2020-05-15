Німеччина відмовила Росії у головній вимозі щодо "Північного потоку-2"

Федеральне мережеве агентство ФРН відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проєкту "Північного потоку-2" з-під правил оновленої Газової директиви ЄС.

Про це йдеться в опублікованому у п'ятницю, 15 травня, рішенні регулятора, повідомив ТАСС. Таким чином у Кремля відібрали можливість використовувати трубу для "газового шантажу".

Німеччина відмовила Росії у вимозі щодо "Північного потоку-2"

"Сьома колегія 15 травня відхилила клопотання компанії Nord Stream 2 AG на звільнення частини "Північного потоку-2", що пролягає в територіальних водах Німеччини, від регулювання", – зазначається в ньому.

Чому Росії відмовили

Необхідною умовою для того, щоб російський трубопровід не підлягав правилам оновленої Газової директиви, було завершення його будівництва до 23 травня 2019 року.

"У випадку з "Північним потоком-2" це не так", – вважають у відомстві.

У чому суть Газової директиви

Росія прагне добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України, щоб використовувати його як засіб монопольної поставки газу в держави Європи і у разі необхідності диктувати політичні вимоги (так званий "газовий шантаж").

У Європі це розуміють, а тому поставили умову, що в жодного газопроводу не може бути одного користувача.

В оновлених правилах Газової директиви вказали, що оператори трубопроводів, які проходять у морській економічній зоні країн ЄС, зобов'язані резервувати до 50% потужностей газової магістралі для прокачування палива від альтернативних постачальників.

Росія намагалася звільнити "Північний потік-2" від цього правила. Але їй відмовили.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".

19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

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