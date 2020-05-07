Німеччина дала велику суму на завершення газопроводу "Північний потік-2"

Німецький концерн Uniper спрямував на фінансування газопроводу "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України, 700 млн євро.

Це частина з обіцяної інвестиції в 950 млн євро, говориться в публікації UrduPoint. За словами топ-менеджера компанії Саші Біберта, вкладення має принести дохід в "кілька десятків мільйонів євро".

Росії дали грошей на "Північний потік-2"

"В остаточному підсумку ми лише фінансовий партнер, а не акціонер проєкту. Як інвестор ми очікуємо повернення інвестицій. Ми довіряємо компанії (оператору) і віримо, що проєкт буде завершено і вони впораються з усіма викликами", – сказав Біберт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, почалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від поставок з Росії

Німецька ділова газета Handelsblatt стверджує, що Федеральне агентство по мережах відхилить заявку компанії Nord Stream 2 AG на висновок "Північного потоку-2" з дії норм газової директиви Європейського Союзу.