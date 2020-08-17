Німеччина поскаржиться в ООН на США через "Північний потік-2"

У парламенті Німеччини збираються звернутися в ООН через погрози США запровадити санкції у відношенні російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це сказав голова комітету Бундестагу з енергетики Клаус Ернст в інтерв'ю RT Deutsch.

Він прокоментував заяви Європейської комісії про те, що в разі здійснення загроз санкцій з боку США це буде порушенням міжнародного права.

"Це порушення – так загрожувати суверенітету країни за допомогою екстериторіальних санкцій. Адже справа в тому, що ці санкції не стосуються території США, вони стосуються Європейського союзу", – сказав Ернст.

За його словами, ЄС вважає подібний вплив таким, що суперечить міжнародному праву.

"Наступний захід, який ми теж обговорюємо, пов'язаний з тим, щоб підняти це питання і на рівні ООН. А потім, можливо, подати скарги до відповідних судів. А там подивимося, що вони вирішать", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня майже всі країни ЄС підписали ноту протесту, яка вимагає від США припинити втручання в будівництво "Північного потоку-2", який реалізує "Газпром" в партнерстві з європейськими компаніями.

24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проекту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".