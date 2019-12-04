Німеччина висунула Україні ультиматум через "газопровід Путіна"

У Німеччині пригрозили, що Євросоюз припинить фінансову підтримку України, якщо вона і далі виступатиме проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив глава комітету бундестагу з економіки та енергетики Клаус Ернст, передає "РИА Новости". Так він прокоментував заяву українського МЗС, що Київ розраховує використовувати американські санкції як інструмент у переговорах з Росією щодо транзиту газу.

"Країна, яка отримала і отримує велику політичну і фінансову підтримку від ЄС, але водночас виступає за екстериторіальні санкції США, торпедує нашу енергетичну політику, ставить під питання цю допомогу", – сказав Ернст.

Він не виключив, що Німеччина вдасться до контрзаходів, якщо Вашингтон введе санкції проти "Північного потоку-2". За його словами, мова можлива про підвищення мит на американський скраплений природний газ.

Німеччина заступилася за "Північний потік-2"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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