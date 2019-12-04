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4 грудня • оновлено в 16:41
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Німеччина висунула Україні ультиматум через "газопровід Путіна"

5.8т
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У Німеччині пригрозили, що Євросоюз припинить фінансову підтримку України, якщо вона і далі виступатиме проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив глава комітету бундестагу з економіки та енергетики Клаус Ернст, передає "РИА Новости". Так він прокоментував заяву українського МЗС, що Київ розраховує використовувати американські санкції як інструмент у переговорах з Росією щодо транзиту газу.

"Країна, яка отримала і отримує велику політичну і фінансову підтримку від ЄС, але водночас виступає за екстериторіальні санкції США, торпедує нашу енергетичну політику, ставить під питання цю допомогу", – сказав Ернст.

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Він не виключив, що Німеччина вдасться до контрзаходів, якщо Вашингтон введе санкції проти "Північного потоку-2". За його словами, мова можлива про підвищення мит на американський скраплений природний газ.

Німеччина заступилася за "Північний потік-2"

Німеччина заступилася за "Північний потік-2"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Місце
Німеччина
Тег
газопровод
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Сине-гнойными труселями по свинячьему рылу, и так каждый день!))
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4
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фил филька
фил филька
так глубоко газопровод путина немцы еще никому не засовывали))) с почином вас кружевные)
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5
1
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Неимцы довольно,таки крепко подсели на газовую иглу Кремля!
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1
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