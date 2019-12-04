Німеччина висунула Україні ультиматум через "газопровід Путіна"

У Німеччині пригрозили, що Євросоюз припинить фінансову підтримку України, якщо вона і далі виступатиме проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це заявив глава комітету бундестагу з економіки та енергетики Клаус Ернст, передає "РИА Новости". Так він прокоментував заяву українського МЗС, що Київ розраховує використовувати американські санкції як інструмент у переговорах з Росією щодо транзиту газу.
"Країна, яка отримала і отримує велику політичну і фінансову підтримку від ЄС, але водночас виступає за екстериторіальні санкції США, торпедує нашу енергетичну політику, ставить під питання цю допомогу", – сказав Ернст.
Він не виключив, що Німеччина вдасться до контрзаходів, якщо Вашингтон введе санкції проти "Північного потоку-2". За його словами, мова можлива про підвищення мит на американський скраплений природний газ.
Німеччина заступилася за "Північний потік-2"
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіштовхнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.
Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.
Однак 30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу. Відповідна постанова ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу незалежного від компанії, що постачає йому газ.
У Росії заявили, що майбутні американські санкції проти компаній, які будують газопровід "Північний потік-2", незаконні, а тому закликали європейців їх обходити.
Посол Данії в Росії Карстен Сендергорд заявив, що перед видачею дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" його країні необхідно було переконатися, що проект відповідає екологічним стандартам.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".