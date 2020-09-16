Німеччина намагалася підкупити США в обмін на недоторканність "Північного потоку-2" – ЗМІ

Уряд Німеччини намагався запропонувати США угоду на мільярди євро в обмін на те, щоб Америка відмовилася від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Це було до того, як сталося отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, йдеться в публікації німецької газети Zeit.

"На початку серпня федеральний міністр фінансів Олаф Шольц представив своєму американському колезі Стівену Мнучіну пропозицію, спочатку усно, а потім письмово, про те, що Німеччина готова фінансувати будівництво двох портів для імпорту скрапленого газу. Американські компанії хочуть експортувати американський газ до Німеччини через термінали в портах Брюнсбюттель і Вільгельмсхафен", – повідомило видання.

За даними газети, в письмовій пропозиції, направленій до Вашингтона 7 серпня, федеральний уряд обіцяв "значно збільшити суспільну підтримку будівництва" терміналів, виділивши до 1 млрд євро.

Натомість у Америки вимагали значних поступок: дозволити безперешкодно добудувати "Північний потік-2" і ввести його в експлуатацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Польща отримала всі необхідні дозволи для прокладання газопроводу Baltic Pipe після схвалення будівництва Швецією.

У травні 2020 року розпочалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від постачання з Росії.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила своє ставлення до санкцій проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Президент США Дональд Трамп підтримав відмову від будівництва "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Влада Польщі готова запропонувати Німеччині свою інфраструктуру для транспортування газу, якщо Берлін відмовиться від використання російського газопроводу "Північний потік-2".

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що "Північний потік-2" є викликом для енергетичної безпеки Європи.