Німеччина готує відповідь США через санкції проти 'Північного потоку-2' – Bloomberg

Німеччина виступить проти США через санкції для "Північного потоку-2" (Фото: колаж Обозревателя) 2

Влада Німеччини готує заходи у відповідь проти США, якщо ті запровадять додаткові санкції для російського газопроводу "Північний потік-2".

При цьому вона наполягає, що це повинні бути спільні дії всього Євросоюзу. Про це з посиланням на чиновників адміністрації канцлера ФРН Ангели Меркель повідомив Bloomberg.

У міністерстві економіки Німеччини вважають, що санкції вдарять по європейським компаніям, банкам, державним службам та установам, які брали участь або були пов'язані з проєктом будівництва газопроводу.

За даними агентства, Меркель вважає, що в такому випадку країни ЄС повинні разом виступити проти можливих санкцій США.

"Перспектива прямого втручання США в енергетичні інтереси блоку з 27 членів повинна викликати колективну відповідь, заявили чиновники, які просили не називати їхніх імені", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, санкції США уже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи й відкликати свої кораблі. У Росії вважають можливим завершити роботи за допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

У Німеччині закликають відповісти на такі дії Вашингтона санкціями як щодо авторів американських обмежувальних заходів, так і у вигляді мит на зріджений природний газ із США.

20 червня стало відомо, що "Газпром" переписав своє судно "Академік Черський" на чинний у Росії фонд STIF. Так компанія знайшла спосіб добудувати "Північний потік-2".

Нові санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" можуть назавжди зупинити його будівництво або ж вкрай ускладнити для Кремля це завдання. При цьому "Газпром" спочатку був готовий, що західні компанії можуть відмовлятися від співпраці з ним.

Відповіддю Німеччини на санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" має бути введення ЄС мит на їх СПГ (скраплений природний газ). Про це повідомив глава комітету Бундестагу з енергетики Клаус Ернст 16 червня.