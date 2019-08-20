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Зеленський планує призначити доньку свого викладача на керівну посаду в АМКУ

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Донька університетського викладача президента України Володимира Зеленського подала свою кандидатуру на посаду державної уповноваженої Антимонопольного комітету.

Йдеться про доцента кафедри правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту Ірину Копайгору. Її батько Іван Копайгора – завкафеди правознавства в цьому інституті. Він викладав Зеленському теорію держави й права. Про це пишуть "Наші гроші".

Також відомо, що в Криворізькому економічному інституті працює батько президента Олександр Зеленський. Він професор, багаторічний завідувач кафедри інформатики та прикладного програмного забезпечення.

Фото Ірини Копайгори на сайті інституту

Фото Ірини Копайгори на сайті інституту

kneu.dp.ua/kopajgora-i-i

Декларацію кандидата на посаду державної уповноваженої АМКУ Ірина Копайгора подала до реєстру НАЗК 18 серпня.

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Експерт: зі звільненням трьох уповноважених в АМКУ стартувало "розгрібання авгієвих стаєнь"

Декларація Ірини Копайгори

Декларація Ірини Копайгори

public.nazk.gov.ua/declaration

В інтернеті вже висміюють таке "земляцтво".

"Зеленський тільки-тільки вистьобував Порошенка за кумівство і непотизм. Тільки-тільки звільнили Вовка і Полюховича [попередні держуповноважені АМКУ. – Ред.] лише за те, що вони були від Порошенка. І ось маємо. Ніколи такого не було і ось знову. Але ж саме через подібні призначення за двох папєрєдніках ходив анекдот, що для заповнення вакансій у Києві хапають людей на зупинках в Єнакієвому і Вінниці. Ну ось включився ліфт і в Кривому Розі", – написав журналіст "Наших грошей" Юрій Ніколов.

У відповідь йому запропонували згадати, що обіцяв Зеленський, коли був кандидатом у президенти.

"Згадаймо, як у власній передвиборчій програмі кандидат на пост Президента України Володимир Зеленський розповідав нам про країну своєї мрії, "де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей", – написав Максим Корнієнко.

До АМКУ хоче потрапити донька викладача Зеленського

До АМКУ хоче потрапити донька викладача Зеленського

Телеграф

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв 4 липня надіслав президенту Володимиру Зеленському документ "Про розгляд питання про звільнення державних уповноважених", який містив прізвища всіх членів комітету, крім самого керівника.

А Державний уповноважений Антимонопольного комітету України Світлана Панаіотіді визнала, що АМКУ не бореться з монополістами так, як повинен.

29 липня були названі імена людей, які, можливо, стануть новими державними уповноваженими Антимонопольного комітету України. Це Наталя Буроменська й Ольга Нечитайло.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Антимонопольний комітет України
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LL V.
LL V.
Дочь преподавателя, - это крутое кумовство.
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Dell Alex
Dell Alex
Что, Леночка Вове уже не дает?
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