Скандал в ГПУ: прокурор розповів про конфлікт з Луценком через браковані бронежилети

У ГПУ трапився скандал через браковані бронежилетів. Їх відправили на повторну експертизу. Але прокурор, який курує справу, каже, що це затягне розслідування.

Про це повідомляє Insider. За їхніми даними, наказ про додаткову експертизу надійшов від генпрокурора Юрія Луценка. На виконання доручення він нібито дав два дні та пригрозив звільненнями.

Йдеться про партію з 11 тис бронежилетів, які закупили для Міністерства оборони. Як виявилося, їх можна легко пробити зі стрілецької зброї. Прокурор Микола Середа, який в цій справі є процесуальним керівником, стверджує, що підстав закуповувати бронежилети взагалі не було, так як необхідну кількість було на складах.

Він підозрює, що на закупівлі, сума якої склала 176,2 млн грн, нажилися посадові особи Міноборони

Після того, як в лютому 2019 року тестування показало, що бронежилети не відповідають вимогам, їх відправили на експертизу. Її результатів ще немає, повідомляє видання.

Але незважаючи на це, за словами прокурора Середи, генпрокурор Юрій Луценко дав вказівку призначити експертизу в іншій установі. Причину цього не назвав. На думку процесуального керівника, це рішення дивне і необгрунтоване.

"Було виставлено ультиматум: або ви призначаєте експертизу, або ви будете звільнені. Мною ця вказівка була не виконана. На жаль, інші прокурори прийняли таке рішення, і матеріали завезли на експертизу. Це означає затягування розслідування на місяці", - сказав Середа, передає Insider.

У генпрокурора Юрія Луценка, за даними видання, цю ситуацію поки не коментують.

Бронежилет для ЗСУ 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Госбюро розслідувань і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків в рамках розслідування кримінальної виробництва про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

Під час обшуків Державного бюро розслідувань в Міністерстві оборони за фактом розкрадань під час закупівлі бронежилетів для ЗСУ були вилучені оригінали документів і електронні носії. У Міноборони заявили, що полностю паралізована робота управління по матеріальному забезпеченню ВСУ.

При цьому скандальний директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ніяких претензій до нібито бракованим, за інформацією ГБР, бронежилети минулих років випуску немає.

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