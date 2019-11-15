Несподіваний бюджет на 2020-й: ексміністри розповіли, чого варто боятися українцям

Українцям у 2020-му доведеться затягнути паски. Зростання зарплат бюджетників ледь компенсує інфляцію, витрати на субсидії урізали, а правила їх нарахування посилили. Крім того, менше виділять і на державну допомогу.

OBOZREVATEL поговорив із декількома міністрами Кабміну Володимира Гройсмана і разом з ними проаналізував головні недоліки документа, які торкнуться кожного українця.

Урізали і скоротили: чого чекати від бюджету

Ексміністр соціальної політики Андрій Рева назвав бюджет-2020 найбільш антисоціальним із 2000 року. "Вперше в бюджеті на наступний рік іде скорочення соціальних витрат на 12,5 млрд грн. Із них мінус 10,5 млрд на програму житлових субсидій порівняно з минулим роком. Ще на 1,5 млрд скорочена державна адресна допомога", – сказав ексчиновник.

Андрій Рева

Як це може вплинути на рядових українців? Грошей на субсидії може просто не вистачити. Тоді або будуть затримки, або доведеться посилювати умови.

Рева звернув увагу на скорочення програми житлових субсидій із 58 млрд грн до 47,5 млрд. З огляду на підвищення ціни на газ уже в листопаді на 14,7%, введення з 1 січня 2020 ринкових цін на газ для населення, а також заявлену можливість зростання цін на електроенергію, спричинить за собою підвищення комунальних тарифів, чиновник зазначає, що це повинно бути відображено в системі субсидій.

"Зрозуміло, що зростання комунальних платежів спричинить за собою збільшення потреби в субсидії. Щоб зменшити цю потребу в бюджеті закладається підвищення прожиткового мінімуму до 4251 грн. На практиці це підвищення означає, що доходи людей, у яких вони менші, повинні рости. Що робить уряд, вони зараз вносять зміни до постанов про субсидії і змінюють формулу їх призначення з 15% сукупного доходу сім'ї до 20%", – каже ексміністр. Тобто розміри субсидій скоротяться!

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"Для сім'ї, яка має мінімальний дохід, наприклад, чоловік отримує пенсію в 2 тис. грн, а жінка – 1654 грн, тобто на рівні прожиткового мінімуму, разом це 3564 грн. Якщо вірити уряду, то сім'я повинна мати мінімальний дохід у 8502 грн, а значить пенсіонерам треба доплатити ще 5 тис. грн. Так ось, їм не тільки не доплачують, а й забирають 100 грн за рахунок зміни у формулі", – пояснює Рева.

Також під скорочення потрапили витрати на держдопомогу на 1,5 млрд грн, каже колишній чиновник, і для порівняння додає: "Перед другим читанням вони додали 2,5 млрд грн СБУ, де сьогодні офіційно працює 25 тис. осіб, а на програми соцзахисту після першого читання вони додали аж 2 млрд грн там, де майже 13 млн осіб".

Пенсії 112.ua

"У минулому бюджеті було закладено 167 млрд гривень дотацій, потім ми додали Пенсійному фонду майже 6,7 млрд для виплат одноразової допомоги за рахунок "євроблях", а потім іще додали майже 8 млрд грн, оскільки не вистачало на поточну індексацію. Тобто, в цілому це трохи 182 млрд, а вони закладають 173 млрд, на 9 млрд менше. Вибачте, якщо поточні виплати вимагають 182 млрд, як вони будуть індексувати пенсії з 1 січня військовим, а з 1 квітня всім іншим?" – запитує колишній міністр.

Колишній глава Мінінфраструктури Володимир Омелян нагадав OBOZREVATEL про всі амбітні плани нової влади щодо розвитку інфраструктури України і по поличках розклав, на що може вистачити 73,7 млрд грн, закладених у бюджеті на наступний рік.

У першу чергу ексчиновник звертає увагу на головну статтю витрат – будівництво доріг. Він нагадує, що на цей рік минулим урядом було закладено 50 млрд гривень на будівництво 4 тис. км доріг. На наступний же рік передбачається майже 74 млрд гривень на той же самий кілометраж.

"Питання: в наступному році за 25 млрд плюс будуть відремонтовані ті ж 4 тис. км доріг, а куди діваються гроші?" – запитує Омелян, одночасно пояснюючи, що на тлі загальних 170 тис. км доріг по всій Україні, ремонт 4 тис. км буде мало відчутним для українців.

"Отже, якщо Зеленський хотів принести нову якість, потрібно ремонтувати по 10-15 тис. Км доріг на рік, а це зовсім інші гроші", – сказав він.

До того ж, як розповів колишній глава Мінінфраструктури, з 74 млрд гривень на дороги державного значення піде тільки 40 млрд, інші розраховані на ремонт доріг місцевого значення.

Будівництво траси Запоріжжя-Маріуполь ТСН

"Ось порахуємо, з цих 40 млрд нам треба виділити 10 млрд на експлуатацію мережі, ще 5-10 млрд – на зимове утримання доріг. Отже, на всю Україну залишається близько 20 млрд. Середня вартість дороги Запоріжжя-Маріуполь протяжністю 200 км у реальності коштувала близько 4 млрд гривень. У середньому вартість капітального ремонту 1 км дороги першої категорії, мінімум 20 млн гривень. Тобто можна порахувати, що за ті 20 млрд вони не зроблять зовсім нічого", – заявив Омелян.

Ще одне питання – тіньовий ринок нафтопродуктів. І це вже безпосередньо стосується доріг. За твердженнями легальних автотрейдерів, в Україні як мінімум 30% ринку в тіні, вони не платять податки, зокрема й акциз на паливо. А це ще плюс 30% до нинішнього дорожнього фонду.

Що стосується інших об'єктів інфраструктури, колишній чиновник зазначає плани влади відновити 15 аеропортів за наступні 5 років, і виділення всього 1 млрд гривень на ремонт злітної смуги в аеропорту в Дніпрі, вартістю в 3 млрд гривень.

"Тобто за той мільярд вони відремонтують одну третину злітної смуги. Ще питання по аеропортах Мукачево та Ізмаїла, де також планували провести реконструкцію. Ізмаїл – це комунальний аеропорт, але там передбачено всього 70 млн гривень. За ці кошти ми можемо провести косметичний ремонт верхнього шару злітної смуги максимум. А вони планували будувати повноцінну смугу і реконструювати термінал", – говорить він.

Аеропорт Ізмаїла traffic.od.ua

"Та ж ситуація в Мукачево, вони анонсували, що починають з наступного року, але скромно замовчують, що починають тільки роботи над проєктною документацією. І фінансування цієї роботи поки не визначено", – зазначив ексміністр.

Крім цього, в бюджеті немає коштів на розвиток портів, оновлення пасажирського рухомого складу УЗ і будівництво водного шляху Е40 між Балтикою й Україною через територію Польщі, яка потребує поки 12 млн євро.

"Обіцяти не важко, і ми порахували, що всі обіцянки Зеленського коштують щонайменше 5 бюджетів України. А за фактом у нас є 4 тис. км доріг, немає звіту щодо ремонту в цьому році, а, найімовірніше, вони будуть намагатися знизити результати, щоб на цьому тлі показати, що вони зробили більше, але це вже маніпуляція. Питання аеропортів, портів, мостів та іншого взагалі не вирішене", – підсумував Омелян.

Торкнеться кожного: ТОП неприємних нововведень бюджету на 2020-й

Доходи. Погані новини – ні зарплат учителям у розмірі чотирьох тисяч доларів, ні різкого підвищення мінімалки не буде. Мовляв, складний рік, великі виплати на держборг. Кожну третю гривню спрямують на обслуговування і погашення держборгу (близько 420 млрд грн). Отже, для вчителів:

Гарантують 30% надбавку (була і раніше)

Молодим учителям разово заплатять по 21 тис. грн (нововведення)

Іншим педагогам зарплати підвищать на 9% (раніше планували підвищення на 20-70%).

Серед бюджетників, порахували в Кабміні, найменше потребують надбавки працівники Міграційної служби. Їх зарплати в 2020-му зростуть всього на 6%. А ось поліцейські отримають на 10%, таке ж підвищення очікує і службовців Нацгвардії. Прикордонники – на 15%, ДСНС – на 14%.

Мінімальна ж зарплата збільшиться всього лише на 550 грн! З 4173 до 4723 грн. Такий перерахунок більш ніж скромний. У минулому уряді обіцяли підвищення до 5,5 тис. грн. А в уряді Гончарука ухвалили інше рішення. Не варто чекати особливих збільшень і пенсіонерам. Мінімальна виплата з 1 липня збільшиться з 1638 до 1712 грн, а з 1 грудня – до 1769 грн.

Головний висновок – епоха бідності поки ще триває.

Дороги. Уже напередодні голосування "Слуга народу" вирішила забрати з Дорожнього фонду 7,7 млрд грн. Ці гроші повинні були надійти за рахунок сплати акцизів на паливо. Але під тиском мажоритарників вирішили відстрочити нововведення. У результаті фінансування доріг скоротиться.

Крім того, Також у+ Раді вирішили створити Боргове агентство для більш ефективного управління бюджетними коштами та реалізації довгострокових цілей з управління державним боргом. Простіше кажучи, розподіляти гроші буде Мінфін через новий орган. Гроші знову сконцентруються в центрі і будуть "порціями" направлятися в регіони. Це повністю порушує ідею децентралізації.

Скромні реформи. Гроші від продажу землі – не є дохідною частиною бюджету, пояснив прем'єр. Мовляв, якщо гроші не приходять регулярно, то їх можна використовувати не на покриття витрат, а на те, щоб взяти менше кредитів. Тому в бюджеті ніяк не відобразиться можливий прибуток від ринку землі. До речі, докладніше про те, що і як зміниться, можна прочитати тут.

А ось від легалізації грального бізнесу Кабмін планує отримати всього лише 3 млрд грн. Ця сума в рази нижча, ніж раніше озвучувалася.

Головні цифри:

Доходи держбюджету на 2020 рік передбачені в розмірі 1,093 трлн грн, зокрема доходи загального фонду пропонується передбачити в 974,7 млрд грн. доходи спеціального фонду – 119 млрд грн.

Витрати держбюджету пропонується визначити в 1,18 трлн грн, зокрема по загальному фонду – 1,052 трлн грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету пропонується встановити в розмірі 94,3 млрд грн, або 2,09% ВВП.

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