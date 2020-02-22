Росія фінансує бойовиків "ДНР" і "ЛНР" через банки "Південної Осетії" – маріонеткової "республіки" на території Грузії. При цьому гроші на місцях нещадно розкрадають.

Також за допомогою цих банків фінансують приватні військові компанії, які працюють в інтересах РФ. Про це на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов.

"Найсумніше те, що населення далеко не на першому місці і навіть не на другому, а на третьому. На першому місці знаходяться глава і міністерства, друге місце займають силові структури в пріоритеті "МГБ", потім йдуть інші силові структури. Замикає це список населення, їм дають, те, що залишилося. Такий пріоритет, швидше за все, розставив глава "ДНР", ну не дозволяє йому совість образити себе і своїх соратників", – написав Баринов.

За його словами, всю суму ділять за пріоритетом - хто перший тому і більше. Є одне але: всю суму ділять не за кількістю людей, а на так зване "угрупування". За фактом сума приблизно однакова, але кількість людей, на яких ця сума ділитися, сильно відрізняється.

"Як нам відомо вугілля для опалення шкіл та лікарень отримують безкоштовно. По ідеї за ці гроші держава повинна купувати вугілля у шахт, але стаж роботи в "МММ" даром не минув. З'явилася ідея, оскільки про ці гроші ніхто не знає, то їх можна використовувати з більшою користю... Ось тільки цю "користь" відчувають деякі особистості і їхні сім'ї", – пояснив блогер.

Отже, шахтарі на окупованій частині України видобувають "соціальне вугілля", за який не отримують жодної копійки. Шахтоуправління не в змозі прогодувати за свій рахунок так звані "соціальні шахти" і чекають хоч якісь надходження, щоб виплатити зарплати. Влада не дає ніяких грошей, через це заборгованості шахтарям ростуть не по днях, а по місяцях.

"Коли ситуація із заборгованостями вже виходить з-під контролю, шахти починають закривати. Не повірите, але і тут працівник фінансової ПираМММіди не губиться, він знаходить як і тут заробити. Щойно шахту закривають, починається аукціон, продають все – від залишків вугілля до бурових установок. Якщо це не так, то поясніть, будь ласка, за які гроші депутати і начальство "МГБ" закупило новенькі Hyundai Genesis?", – підсумував Баринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" займаються воєнізованої пропагандою дітей з метою їх підготовки для вступу до своїх лав.

Українські правоохоронці викрили масштабну контрабандну схему поставки сигарет з окупованих територій Донбасу, в якій були задіяні бійці ВСУ.

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