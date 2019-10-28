'Необхідний захід': експерти пояснили, навіщо в Україні ввели 1000 грн

Випуск банкнот номіналом 1000 грн не пов'язаний з можливою майбутньою інфляцією національної валюти. НБУ ввів нові гроші для зручності розрахунків.

Ще одна причина – корекція минулих періодів, коли гривня знецінювалася. Так вважають українські фінансисти, йдеться в матеріалі "Нового времени". "Це швидше врахування минулої інфляції", – сказав президент інвестгрупи "Універ" Тарас Козак, пояснюючи кроки НБУ щодо виведення банкнот дрібного номіналу і введення більшого.

Фінансисти нагадують, що попередня найбільша банкнота – номіналом 500 гривень – була введена ще у 2006 році. Тож, за словами фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, завдання НБУ зараз – забезпечити функціонування такого номінального ряду банкнот, який би забезпечив зручний готівковий розрахунок. "Незважаючи на бурхливе зростання безготівкових платежів, готівка все ще популярна, і на неї припадає більша частина розрахунків у торгівлі. Інфляція з 2006 року – період введення вже тепер другої найбільшої банкноти – склав понад 400%", – сказав Демків.

На думку директора департаменту інвестиційного бізнесу ПУМБ Антона Стадника, введення купюри номіналом одна тисяча гривень – необхідний захід, вжити який слід було набагато раніше. "Необхідність пояснюється банальною причиною – за останні п'ять років відбулося суттєве зростання зарплат у номінальному розмірі. Тому рішення випустити купюру більшого номіналу спрямоване тільки на те, щоб зменшити кількість банкнот. І не варто це пов'язувати з прогнозованою девальвацією або якимись іншими причинами", – погодився банкір з Козаком.

lb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, з п'ятниці, 25 жовтня, Національний банк України ввів в обіг нову банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень зразка 2019 року.

Одночасно з цим в Україні з обігу вивели копійки номіналом одна, дві і п'ять копійок.

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