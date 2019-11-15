Немає жодних гарантій на перемогу: Портников розповів про небезпеку з "Північним потоком-2"

Гра довкола майбутнього "Північного потоку-2" й української ГТС тільки починається – і немає жодних гарантій, що Україна виявиться переможцем у цій грі.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на "Еспресо" під назвою "Гра навколо української ГТС тільки починається".

Він звернув увагу, що новину про поправки до Газової директиви ЄС, які ухвалив німецький парламент, абсолютно по-різному сприйняли в Україні та Європі. Так, прем'єр-міністр Олексій Гончарук привітав крок бундестагу. Тоді як німецькі ЗМІ стверджують, що поправки спрощують закінчення будівництва "Північного потоку-2".

Портников задається питанням – а хто ж правий у цих оцінках? На його думку, диявол криється в деталях. Українську делегацію в Берліні запевнили, що жодних винятків для газопроводів, які вводяться в дію вже після дати, зазначеної в Енергетичній хартії, робитися не буде. І це насправді так. Зате уряд Німеччини отримав право робити конкретні винятки для газопроводів, якщо це відповідає інтересам Німеччини і не порушує енергетичної конкуренції в Європі.

За його словами, німецьке рішення не виключає можливості стовідсоткового заповнення "Північного потоку-2" російським газом в разі, якщо таким буде рішення уряду ФРН і згода Єврокомісії.

"Якби німецьких поправок до Хартії не було б, можна було б говорити про успіх. Зараз залишається тільки констатувати, що ми ледь уникли поразки. Нинішні зміни дозволяють прихильникам "Північного потоку-2" розраховувати, що німецький уряд зробить виняток для трубопроводу і відстоїть свою позицію перед Єврокомісією. Український уряд, в свою чергу, сподівається, що виключення зроблено не буде. Однак гра навколо майбутнього "Північного потоку-2" і української ГТС тільки починається – і немає жодних гарантій, що Україна виявиться переможцем в цій грі", – написав Портников.

Портников розповів про "Північний потік-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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