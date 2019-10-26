'Немає такої статті в бюджеті': Маркарова розповіла про компенсацію Коломойському за ПриватБанк

Україна не збирається платити компенсацію за націоналізований ПриватБанк його колишньому власникові мільярдерові Ігорю Коломойському.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю "Лівому берегу". Бізнесмен через суди вимагає визнати вилучення банку незаконним і повернути йому близько 2 млрд гривень.

"У нас немає такої статті в державному бюджеті. На сьогоднішній день власник "ПриватБанку" – держава. Держава капіталізувала в цей банк 155,3 мільярда гривень. За планом, банк повинен бути повернутий на приватний ринок і приватизований. І держава повинна отримати назад максимальну частину коштів, які ми туди вклали", – сказала Маркарова.

Вона додала, що суди, пов'язані з банком, не впливають на коливання курсу долара в Україні. Також вона спростувала версію, що місія МВФ поїхала в вересні без підписання меморандуму з-за ситуації з "Приватом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня глава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що до націоналізації ПриватБанк був фінансовою пірамідою.

Апеляційний суд Лондона зобов'язав бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова заплатити ПриватБанку 10,9 млн фунтів стерлінгів. Це приблизно $13,2 млн.

15 жовтня ПриватБанк виграв апеляцію у Лондонському суді в суперечці з колишніми власниками. Це автоматично продовжило всесвітній арешт їхнього майна. Держбанк тепер може відсудити у Коломойського і Боголюбова близько $3 млрд (сума позову плюс відсотки). При цьому результат справи не буде залежати від ситуації з судами в Україні.

Перемога ПриватБанку по апеляційним позовом в Лондоні проти бізнесмена Ігоря Коломойського створює можливість повернення виведених з українських банків їх власниками $14 мільярдів.

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