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22 листопада • оновлено в 16:57
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Неймовірні вигоди у Чорну п'ятницю по кредитах від Ідея Банку

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Напередодні найочікуваніших для всіх шопоголіків країни днів Ідея Банк анонсує кілька пропозицій, які зроблять покупки ще більш приємними.

Так, Ідея Банк пропонує скористатися акційною пропозицією по кредиту, ціна якого — вдвічі нижче, а розмір — вдвічі більше.

Ця унікальна "чорноп'ятнична" можливість — кредит "Цільовій. Акційний".

Неймовірні вигоди у Чорну п'ятницю по кредитах від Ідея Банку

Розмір можливої суми до видачі збільшено в два рази — до 500 тис. грн, а ставку знижено на 50%.

Щоб скористатися цією пропозицією, потрібно в період з 15 листопада по 31 грудня оформити онлайн-заявку на кредит готівкою "Цільовій. Акційний".

Ця пропозиція буде вигідна і допоможе приємно заощадити тим, хто планує значні та дорогі святкові покупки з огляду на сезон знижок до Чорної п'ятниці.

Ну і "вишенька на чорному торті"! У цій акційній пропозиції зберігається умова за кредитом "Цільовий", а саме – додаткова знижка 10% в разі надання підтверджень цілей (наприклад, чеки з магазинів), на які витрачено кредитні кошти.

Зустрічайте свята приємно і вигідно з додатковими засобами від Ідея Банку!

Нагадаємо, днями Ідея Банк повідомив про підсумки трьох етапів акції "Ідеальна 30" і про вручення акційних подарунків аж 420 клієнтам з нагоди 30-річчя роботи на ринку.

Наприклад, один щасливчик з міста Дніпро виграв у всіх трьох поспіль етапах акції і отримав понад 1 тис. грн кешбеку.

Майже 30 клієнтів виграли підвищення ставок по депозитах аж до 15 тис. грн зверху, а 36 клієнтів, які оформили кредит, отримали можливість заощадити на сплаті відсотків цілком відчутні для сімейного бюджету суми в десятки тисяч гривень.

Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989-го. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості.

Ідея Банк входить до європейської фінансової групи Getin Holding SA (Польща). Getin Holding SA (Польща) належить 100% акцій банку.

Банк надає послуги у 82 відділеннях і 200 консультаційних центрах по всій Україні. Продуктами банку користуються 300 тис. клієнтів. Команда професіоналів банку об'єднує 1,2 тис. осіб. Банкпереможець ряду рейтингів в номінаціях роздрібного кредитування та надійності.

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