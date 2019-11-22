Неймовірні вигоди у Чорну п'ятницю по кредитах від Ідея Банку

Напередодні найочікуваніших для всіх шопоголіків країни днів Ідея Банк анонсує кілька пропозицій, які зроблять покупки ще більш приємними.

Так, Ідея Банк пропонує скористатися акційною пропозицією по кредиту, ціна якого — вдвічі нижче, а розмір — вдвічі більше.

Ця унікальна "чорноп'ятнична" можливість — кредит "Цільовій. Акційний".

Розмір можливої суми до видачі збільшено в два рази — до 500 тис. грн, а ставку знижено на 50%.

Щоб скористатися цією пропозицією, потрібно в період з 15 листопада по 31 грудня оформити онлайн-заявку на кредит готівкою "Цільовій. Акційний".

Ця пропозиція буде вигідна і допоможе приємно заощадити тим, хто планує значні та дорогі святкові покупки з огляду на сезон знижок до Чорної п'ятниці.

Ну і "вишенька на чорному торті"! У цій акційній пропозиції зберігається умова за кредитом "Цільовий", а саме – додаткова знижка 10% в разі надання підтверджень цілей (наприклад, чеки з магазинів), на які витрачено кредитні кошти.

Зустрічайте свята приємно і вигідно з додатковими засобами від Ідея Банку!

Нагадаємо, днями Ідея Банк повідомив про підсумки трьох етапів акції "Ідеальна 30" і про вручення акційних подарунків аж 420 клієнтам з нагоди 30-річчя роботи на ринку.

Наприклад, один щасливчик з міста Дніпро виграв у всіх трьох поспіль етапах акції і отримав понад 1 тис. грн кешбеку.

Майже 30 клієнтів виграли підвищення ставок по депозитах аж до 15 тис. грн зверху, а 36 клієнтів, які оформили кредит, отримали можливість заощадити на сплаті відсотків цілком відчутні для сімейного бюджету суми в десятки тисяч гривень.

Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989-го. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості.

Ідея Банк входить до європейської фінансової групи Getin Holding SA (Польща). Getin Holding SA (Польща) належить 100% акцій банку.

Банк надає послуги у 82 відділеннях і 200 консультаційних центрах по всій Україні. Продуктами банку користуються 300 тис. клієнтів. Команда професіоналів банку об'єднує 1,2 тис. осіб. Банк – переможець ряду рейтингів в номінаціях роздрібного кредитування та надійності.

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