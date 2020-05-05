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5 травня • оновлено в 18:13
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Неіснуючий "фонд при президенті"? Звіт Тимошенка викликав ще більше запитань про "гуманітарку"

31.2т
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Редакції OBOZREVATEL після цілої низки публікацій про діяльність фонду "при Офісі президента", на який з великих бізнесменів зібрали понад 300 млн грн, вдалося домогтися хоч якогось звіту.

І хоча публічно в Офісі президента так і не прокоментували схему ввезення комерційного вантажу з Китаю під виглядом гуманітарного, до якої, за нашою інформацією, причетні підприємець Борис Баум і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, ми раді, що домоглися оприлюднення хоч неповного, але все ж таки звіту.

За кілька останніх тижнів ми зверталися до заступника голови Офісу президента і в публікаціях, і письмово в інформаційних запитах, але щоразу наші звернення ігнорували, а робота багатомільйонного фонду залишалася прихованою від громадськості.

Звіт ми публікуємо в повному обсязі, проте звертаємо увагу, що і після його вивчення залишається безліч запитань. Ось деякі з них:

  • Ви стверджуєте, що закупили засоби захисту для лікарів. Ми вимагаємо розповісти, хто і в якому обсязі отримав придбані медичні товари. Надайте документальне підтвердження і перелік медичних установ. Тільки так можна підтвердити, що ввезений вантаж потрапив до працівників бюджетних медичних установ, а не розійшовся по ринку з величезною націнкою. За нашими ж даними, частина гуманітарки роздавалася без оформлення будь-яких документів.

  • Ми вимагаємо також опублікувати сертифікати відповідності на всі придбані товари. Тільки так можна переконатися, що товар відповідає нормам якості, і це дасть можливість об'єктивно перевірити його вартість.

  • Надайте список компаній (як українських, так і зарубіжних), у яких закуповувалася продукція. А також опублікуйте цінові пропозиції кожної з компаній, скільки коштів вони отримали з фонду і за яку продукцію.

  • Головне ж запитання – на яких рахунках перебувають зібрані гроші, хто реально керує фондом?

  • Що означає формулювання "недержавний фонд при Офісі президента"? За нашою інформацією, фондом керує Борис Баум, який не має жодного відношення до офіційної влади, не був призначений чи обраний на жодну посаду, і Кирило Тимошенко, який також не може очолювати приватний фонд і розпоряджатися його коштами. Яке юридичне відношення має фонд до президента або його Офісу? Чи це просто спроба "кришувати" діяльність фонду за допомогою авторитету глави держави? Чи існує наглядова рада? Хто взагалі контролює освоєння сотні мільйонів гривень?

Неіснуючий "фонд при президенті"? Звіт Тимошенка викликав ще більше запитань про "гуманітарку"

Найближчим часом OBOZREVATEL уважно вивчить вказані у звіті ціни, список придбаних товарів і з'ясує, кому насправді дісталася продукція. Нижче – коментар Кирила Тимошенко і повна презентація звіту фонду.

"Фондом були закуплені засоби захисту для лікарів та інше медичне обладнання. Все це передано в лікарні в кожному куточку країни. Наголошую: фонд оперував позабюджетними коштами, які були надані бізнесом. Фактично за рахунок цього і вдалося швидко закупити засоби захисту і доправити їх до лікарень. Крім цього, Офіс президента допомагав відповідальному бізнесу доправити вантажі, які вони закупили самі і передавали в лікарні: ПЛР-тестування, респіратори, костюми захисту тощо", – написав Кирило Тимошенко.

Неіснуючий "фонд при президенті"? Звіт Тимошенка викликав ще більше запитань про "гуманітарку"
Неіснуючий "фонд при президенті"? Звіт Тимошенка викликав ще більше запитань про "гуманітарку"
Неіснуючий "фонд при президенті"? Звіт Тимошенка викликав ще більше запитань про "гуманітарку"
Неіснуючий "фонд при президенті"? Звіт Тимошенка викликав ще більше запитань про "гуманітарку"
Неіснуючий "фонд при президенті"? Звіт Тимошенка викликав ще більше запитань про "гуманітарку"
Неіснуючий "фонд при президенті"? Звіт Тимошенка викликав ще більше запитань про "гуманітарку"

Детальніше про те, хто такий Борис Баум, можна прочитати тут. Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Карантин в Україні
Особа
Кирило Тимошенко
Місце
Україна
Теги
карантин Офіс президента
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Коментарі
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гaдкий peжим мapoдёров.
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1
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий режим мародёров.
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Куреза Александр
Куреза Александр
Контра "С Л У Г КАКЛА МАЙСКАГА!!!
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Економіка Ринки та компанії

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