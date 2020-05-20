Нефьодов зажадав через суд відновити його на посаді

Ексголова Державної митної служби України Максим Нефьодов звернувся до суду з вимогою поновити його на посаді.

Позов про це надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва, повідомила прес-служба ОАСК 20 травня.

Нефьодов оскаржив звільнення у суді

"Позивач, зокрема, просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України, датоване 24 квітня, "Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади голови Державної митної служби України" і просить поновити його на зазначеній посаді", – сказано у повідомленні.

Водночас Нефьодов попросив суд стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру його середньоденної заробітної плати.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Може виграти суд

У соцмережах уже спрогнозували, що рішення суду, швидше за все, буде на користь Нефьодова.

Голова громадської ради при Міністерстві фінансів України Дмитро Олексієнко зауважив, що протягом останніх років статистика виграшів звільнених керівників міністерств була практично стовідсотковою. Зокрема він згадав випадки зі звільненням першого заступника голови ДФС Володимира Хоменка, екс-голови Митної служби Анатолія Макаренка, екс-заступник голови ДФС Костянтина Лікарчука, екс-голови ДФС Романа Насірова.

"Судова практика щодо звільнень поповниться перемогами Максима Нефьодова та Сергія Верланова", – спрогнозував Олексієнко.

Однак, варто зауважити, що попри рішення судів на користь людей, яких було визнано звільненими незаконно, досі нікого з них на посаді так і не поновили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України було звільнено голову Державної митної служби Максима Нефьодова і голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Згодом аналітичний центр Atlantic Council різко розкритикував звільнення глав митниці та податкової. На їхню думку, таким чином в органи повертаються "старі схеми".

Президент Володимир Зеленський заявив, що ексглава української митниці Максим Нефьодов є професіоналом, але не зміг побороти контрабанду в ДМС. Про це він заявив під час своєї прес-конференції за результатами першого року президентства 20 травня.