Нефьодов повідомив про "податковий" рекорд на митниці: його звинуватили в маніпуляції

За 2019 рік українська митниця зібрала до бюджету $14,6 млрд, що на мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.

Про це заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов. За його словами, це рекорд за останній час. "Істотно більше було тільки один раз, в 2008-му, році пікового кредитування, величезного імпорту з Росії та без окупації і анексії ($18.1 млрд)", – написав Нефьодов у Facebook.

Він запевняє, що зараз митниця, навіть на початку реформи, працює значно ефективніше, ніж у 2008 році при "міцних попередниках".

"Податкове навантаження на долар імпорту зросло з 24 до 27 центів, на кілограм імпорту – з 20 до 21 цента. І це ще не враховуючи, що діють нові угоди про зону вільної торгівлі (ЄС, Канада, Ізраїль). Така ціна всім розповідям, що "просто треба грізно стукати кулаком по столу і строго всіх карати", – написав Нефьодов.

Збори митниці Максим Нефьодов

У коментарях під повідомленням Нефьодова йому нагадали, що митниця у 2019 році провалила план по надходженнях до бюджету (але спробувала це приховати, знизивши норму на 10 млрд гривень). "Діра в бюджеті через курс гривні. Без цього було б перевиконання. Митниця в доларах зібрала більше плану, на курс ми не впливаємо", – відповів Нефьодов.

До того ж коментаторам здалося маніпуляцією вказувати зібрану суму в доларах (курс якого весь 2019 року змінювався), оскільки мита з мита з товарів, що ввозяться в Україну, збираються в гривні.

Нефьодов на це відповів: "На сьогоднішній курс ніхто нічого не множить, цифри все пораховані в день кожного платежу".

Суперечка у Нефьодова про коректність вимірів в доларах

митниця

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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